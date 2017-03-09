老士官長挺年改 李翔宙讚佩義行

2017-03-09

〔記者葉永騫／屏東報導〕退輔會主委李翔宙昨天到屏東市拜訪支持年金改革，並將月退俸都捐作公益的老士官長許枝田，對其無私奉獻和支持國家的立場表示感佩，許枝田則強調，要多給年輕人機會，月退俸夠用就好。

七十五歲的退休士官長許枝田，二十年前退役後就開始將每月三萬多元的月退俸捐出來做公益，定期捐助家扶受助兒、提撥社區及當地國中清寒學子助學金，自掏腰包在路口設置反光鏡減少車禍，已經在屏東市、萬丹及九如等地區裝設超過一百三十支的反光鏡。他的義行已獲頒全國好人好事代表，對於政府推行的年金改革，他也是全力支持，認為退休老人家所用的花費不多，夠用就好，國家資源應該留給正在打拚的年輕人。

李翔宙表示，許枝田的義行讓很多退役軍人都很感動，有一名退役軍人捐出六百萬元做公益，也有一名將軍捐出五百萬元提供給榮民子弟就業，軍人確實是很辛苦，但是為了國家更好，應該給年輕人更多的資源。

許枝田說，過去二十年來，他和妻子下田、種菜自給自足，儉樸度日，衣服沒買過超過二千元，連到總統府受獎都是借兒子的西裝來穿。他認為人要知足常樂、多做公益，經常當兒子的面說要把錢花光，不留給兒子多餘的錢，子女也都很爭氣，支持爸爸的做法，讓他覺得很欣慰。