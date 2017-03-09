大專教師團體 憂年改流失高教人才

2017-03-09

〔記者吳柏軒／台北報導〕年金改革砍向軍公教退休金，大專教師團體昨疾呼應將教授視為特殊職業，否則低薪加退休低所得，恐令高教人才加速流失；教育部表示，可透過配套幫在職加薪，但退休金設計是基本安全保障，需考量當初提撥與給付的公平原則，但相關意見都將提交行政院參採。

教部：退休金設計是保障基本生活

政治大學教授周祝瑛表示，大學教師培育時間長，普遍卅多歲才入行，有晚入行、年資短特點，卻一視同仁大砍退休金，恐影響人才留用，年輕人更不願留在台灣高教環境打拚。

政治大學副教授陳志輝也說，各頂尖大學博士班早已招不到學生，若年改忽略大學教師養成時間長、台灣薪資比國際低等特性，退休待遇一視同仁，將會加速台灣高教師資流失。

交通大學教授李威儀認為，年改退休金不該以本俸乘二做為所得替代率換算基準，應採實際所得，因教授逾半薪資都是非本俸；成功大學前主任秘書陳進成舉例，卅五年資的教授年改後，月退從十萬元剩六萬四千多元，同年資的中小學教師則從七、八萬元降為五萬九千元，教授調降比率之高，「誰要當教授」？

全國大專教師會聯合會理事長唐麗英說，大專教師過去沉默，但不代表沒有聲音，如今看見高教人才流失隱憂，已成立「全國大專教師年金改革連署呼籲官方網站」，呼籲政府將教授視為特殊職務，所得替代率要實質計算。

教育部人事室科長呂易芝則指出，年改所得替代率採本俸計算，是因當初提撥也是以本俸計算，且退休設計是基本生活的安全保障，要考量公平原則；大專人才流失，可從教授彈性薪資、鬆綁兼職條件、改善研究環境等，給予優渥條件，藉此吸收優秀人才；但相關意見都將蒐集提供給行政院參考。