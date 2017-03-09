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試院開始審年改案 警大陣仗維安

2017-03-09

〔記者黃邦平、姚岳宏／台北報導〕考試院昨天起召開全院審查會審查「公務人員退休撫卹法草案」，據了解，部分試委表達希望目前草案能就退休所得替代率計算基準等內容再作部分微調，但未出現太大爭論。考試院共安排五場全院審查會，希望最快下週完成修法審查。

共五場審查會 盼下週完成修法審查

考試院原本在本週和下週密集安排四場全院審查會，又擔心部分爭議內容可能需要更多時間討論，因此追加排入下週五議程備用；昨天第一場，再度邀請公務人員協會、公教軍警暨退休人員聯合總會、各級公教退休人員總會、公職退休人員聯誼暨關懷服務總會與會，但未來將不再邀請其他團體或專家提供意見。

考試院表示，「公務人員退休撫卹法」是這次年金改革的核心法案，邀請相關團體列席是為求周延，他們在會中主張年金改革不應違反法治國精神或違反程序正義、不宜違反信賴保護原則、法律不應溯及既往；也主張應通盤檢討國家財政、退撫基金破產不該影響公務人員的退休待遇等諸多意見。

試委李選會後受訪指出，不少退休公務員都已年邁，應該考量他們過去對國家的貢獻，希望部分內容可微調。試委何寄澎表示，規劃所得替代率六十％是以卅五年年資的退休公務員薪資所得當基準，再逐級往下降，但能做滿卅五年的公務員不到十分之一，多數人的替代率恐會更低，希望能再斟酌。

考試院前天舉辦的公聽會出現六名退伍軍人鬧場，導致會議中斷，警方昨依違反社會秩序維護法，將六人移送台北地院簡易庭裁處。警方昨也動員四百多名警力，對會場進行嚴格管制，但場外未見抗議人群。

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  • ▲考試院昨起召開全院審查會審查「公務人員退休撫卹法草案」，警方大陣仗部署，嚴格管制會場，防範抗議脫序情況發生。（記者廖振輝攝）

    ▲考試院昨起召開全院審查會審查「公務人員退休撫卹法草案」，警方大陣仗部署，嚴格管制會場，防範抗議脫序情況發生。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法草案 年金改革 所得替代率 考試院
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