婦聯會：顛倒功過 轉型正義變不正義

2017-03-09

〔記者林良昇、陳炳宏／台北報導〕中華民國婦女聯合會昨舉行國際婦女節聯合茶會，婦聯會主委辜嚴倬雲未出席，常委錢田玲玲代表辜嚴倬雲致詞強調，今天政府要推動轉型正義，不是打擊另一個政黨或是曾支持過這些政黨的團體，這是「罔顧歷史，顛倒功過」。

籲拋去私心 勿重蹈覆轍

蔡政府正針對婦聯會是否為國民黨附隨組織進行調查，婦聯會昨舉行國際婦女節聯合茶會，國民黨方面包含前副總統連戰、蕭萬長、吳敦義及副主席郝龍斌等人都出席致意。

辜嚴倬雲昨因身體不適未出席茶會，由錢田玲玲代表致詞，她表示，中華民國去年經過第三次政黨輪替，在民主道路上又往前走了一步，婦聯會樂見往民主大方向前進，但希望走和諧康莊的大道，而不是「某個政黨上來後就打擊另一個政黨」。

錢田玲玲說，婦聯會從前身中華民國反共抗俄聯合會開始，宗旨和目標就是為國家社會服務、維護婦女權益、濟助弱勢、推展公益等，從未偏廢過她們的道路。

錢田玲玲指出，法國革命家羅蘭夫人說過：「自由、自由，多少罪惡假汝之名而行？」政府今天要推動轉型正義，就必須拋去私心，正義屬於大家，不能獨佔，如果打擊對象只是與其競爭的政黨，或是曾經支持過這些政黨的團體，是「罔顧歷史，顛倒功過」，正義就變成不正義，「罪惡既然可以假自由之名而行，罪惡也就可以假正義之名而行」，歷史殷鑒不遠，「難道我們要重蹈覆轍嗎？」

郝龍斌會前受訪表示，黨產會用政治迫害的手段追殺婦聯會，婦聯會不是任何政黨的附隨組織，是中華民國的附隨組織，過去做的都是社會福利，協助弱勢的活動，大家不要再汙名化婦聯會。

國民黨主席參選人詹啟賢昨受訪說，民進黨做法只是加深社會對立和仇恨，正義的追求不在強取豪奪，是要合乎程序正義，而不是有政治權力後用多數力量來遂行看法，這種對「正義」的追求，都在專制、獨裁的政權發生，事後都會證明是失敗的。