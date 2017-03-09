婦聯會批轉型正義 立委斥：抗拒還原真相
2017-03-09
〔記者鄭鴻達、楊淳卉／台北報導〕婦聯會主委辜嚴倬雲昨發表聲明，批評政府推動的轉型正義，立委反批婦聯會「倒果為因」，認為婦聯會仍抗拒還原真相，籲內政部、不當黨產處理委員會加速查察腳步。
黨產會發言人施錦芳則強調，轉型正義不等於政黨競爭，黨產會調查的對象，是過去在威權時期，憑藉國家暴力及黨國不分體制累積不當財產的政黨，讓過去以威權政治掩蓋的不公平得以真相大白，讓相關的權利人可以回復權利。
賴瑞隆：與台灣人民作對
民進黨立委賴瑞隆指出，婦聯會仍抗拒還原真相或歸還屬於人民、國家的財產，在清查時不願提供資料，規避不開會員大會、由少數人掌握大筆資產，身為政治或人民團體，本應公開財務資訊，不應將錢捐給特定單位或旗下醫院了事。
賴瑞隆表示，婦聯會在威權時代，藉勞軍捐徵收近千億元是事實，現在轉型正義要做的是還原真相，查清財務，歸還不屬於婦聯會的不義財產，婦聯會與台灣人民、正義及歷史作對，無助還原真相，內政部、黨產會應加速查察腳步。
徐永明：婦聯會倒果為因
時代力量立委徐永明痛批辜嚴倬雲倒果為因，他表示，轉型正義是對歷史做回顧，過去威權時代歷史遺留不正常或不義現象，民主化之後轉型正義就是要矯正不義、還原歷史，因此「促進轉型正義條例」之中才有「除垢」、「恢復名譽」等條款。
對於辜嚴倬雲引用法國革命家羅蘭夫人名言「自由、自由，多少罪惡假汝之名而行」批政府追查，施錦芳提醒，羅蘭夫人講這句話的背景正是她被掌握國家公權力的雅各賓派送上斷頭台之前所說，這樣的場景在過去白色恐怖時期一點也不陌生，當時許多真相至今依然不明，這就是為何台灣需要推動轉型正義的原因。
黨產會建議讀「平庸的邪惡」
施錦芳表示，誠心建議辜嚴倬雲一起閱讀哲學家漢娜鄂蘭的「平庸的邪惡」這本書，以期開啟雙方良善溝通平台的可能性。
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