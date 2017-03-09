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小檔案》「老虎」中資色彩濃 小米是大股東

2017-03-09

成立於2014年的「老虎證券」，雖然註冊地在紐西蘭，但主要股東是中國手機大廠小米科技、最大證券商中信證券等，中資色彩濃厚；創辦人巫天華年僅32歲，曾是中國網易旗下搜尋引擎「有道搜索」創始團隊成員。

老虎證券採「網路券商」經營模式，高舉著「華人地區最大的炒美股券商」口號攬客；因不是傳統券商，可省下實體營業據點成本，用低廉交易手續費回饋給客戶，同時大幅簡化開戶流程，強調只要3分鐘，就能開設交易帳戶。（記者王孟倫）

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