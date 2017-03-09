馬在華府智庫演說》民進黨駐美處：馬將一中原則和一中政策混為一談
〔駐美特派員曹郁芬／華府七日報導〕前總統馬英九今天在布魯金斯研究所演講時表示，一個中國原則自一九七九年以來就是美中關係的基石，八任美國政府都以這個原則做為和北京打交道的基礎，一旦改變，對美中關係的衝擊極大。民進黨駐美代表處則發表聲明指出，馬英九不斷把「一中原則」和「一中政策」混為一談。美國並不承認中國的「一中原則」將台灣納入中華人民共和國的領土與主權的宣稱。
美不承認「一中原則」
馬在演講中說，美國總統川普當選後與台灣總統蔡英文通電話，又抱怨美國為何要遵守一個中國原則，歐巴馬總統擔心，出來開記者會強調一中原則的重要性，指出這是美中關係的基石，直到川普和習近平通電話，同意尊重「我們的一個中國政策」，風波才平息。
民進黨駐美處反駁說，川普並未在接受電視台訪問時說到「一中原則」，他是說：「我完全了解『一中政策』，但我不知道我們在與中國達成包括貿易在內等協議前，為什麼要被『一中政策』束縛。」歐巴馬則在記者會說，一個中國的想法對中國人很重要，因此美國在台灣議題上要戒慎以對。他也沒說「一中原則」。
馬還說，一三六國在和中華人民共和國建交時簽了聯合公報，其中五十二國承認中華人民共和國對台灣的主權主張；另有美、日、加等廿九國用相對模糊語言表達中華人民共和國對台主權宣示；還有五十多國根本沒提到台灣。所以他認為，國際社會所做的也是一中各表。他說，透過選舉，台灣人出頭天已發生了，唯一的不同是沒有台灣共和國，「但我們需要嗎？」「也沒有人會承認」。
他重申沒有九二共識就沒有維持現狀，但呼籲中國政府今年在禽流感的情況下，應主動宣佈以人道理由協助台灣參與世衛組織大會的活動，以改善兩岸目前的冷對抗。
民進黨駐美處的新聞稿說，對中華人民共和國來說，九二共識的一中定義等於一個中華人民共和國，句號。在中國已拒絕各表下，已無任何意義，更是對台灣人民的打臉，馬不應出國扯台灣後腿。
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