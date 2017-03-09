「100分部長」 馮世寬坦承有改進空間

2017-03-09

〔記者涂鉅旻／桃園報導〕針對台中清泉崗毒品案風暴，國防部在向立法院外交及國防委員會報告時，拿出與其他部會毒品尿液篩檢數據作比較，引發卸責議論，國防部長馮世寬事後為此向行政院長林全道歉，立法院副院長蔡其昌昨接受廣播訪問時，亦點名馮世寬要「改進」。對此，馮世寬昨受訪時表示，他的確有改進空間。

馮世寬說，國軍提出專案報告，未知會其他部會就公布資料，使這些單位受傷害，他站在閣員立場，「既然是兄弟姊妹，沒什麼不能說的」，他才署名發訊道歉，並向院長林全報告說，國軍誤用資料，無論如何盼林全原諒，並非有心之為，這是他的個人風格，也就是一向勇於任事，讓內閣更團結，也讓其他閣員安心，國防部永遠是夥伴。

另對於清泉崗毒品丟包案，監委被提名人陳師孟前天批評馮世寬在此案盲目相信部屬，是「不敢面對事實的懦夫」。馮昨則回應，「我想他（陳）大概沒當過軍人」。

馮世寬表示，軍中有句俗語說，「打虎還要兄弟檔」，以中國遼寧號航空母艦在台灣附近繞行、中國南海艦隊通過台灣海峽，需倚靠國軍官兵服從命令，聽從指揮，捍衛領空、海域，地面部隊也須堅守防禦，海、空軍昨進行聯翔防空操演，出動許多兵力聯合演練。

馮世寬還說，清泉崗基地發生這件事，該受指責，但他不能指責全部官兵，「請問你們要我一去基地就講，你們這些混蛋為什麼有這些毒品？我做不到，因為他們是我們的弟兄。」