國防自主 馮世寬：晚了不只10年
〔記者涂鉅旻、周敏鴻／桃園報導〕蔡英文政府力推「國防自主」政策，外界仍有雜音。對此，國防部長馮世寬昨出席中科院「研發展示館」開幕典禮致詞時感嘆，外界對國防自主諸多質疑，他不想辯駁，但我國國防自主晚了不只十年，如在我國退出聯合國、前總統蔣經國呼籲我國應「莊敬自強」時，就全力發展國防，我國今日成就應不止如此。
中科院研發展示館開幕
馮世寬表示，就實際層面而言，美國這麼多年來，賣給我國有限的武器，但「我們的傳統美德，還是要對美國有一種感念和感謝」。他也說，當我國提出潛艦國造政策時，面臨許多雜音，「雜音有多大，大家知道嗎？」
馮世寬也回憶，他在美國擔任武官時，盼美國售我F-16戰機，但美方主事官員將他的報告收到抽屜裡，指馮已是連續十二年向他提出相同需求的武官，還說抽屜裡面已放十一本類似報告。最終在卸任前購得F-16，「我非常幸運。」後來他到漢翔擔任董事長，他心目中想，「國防怎能不自主，為什麼還不自主？」
馮世寬也說，我國ＩＤＦ戰機完成「翔昇案」性能提升計畫，並執行「翔展案」，相關飛彈都中科院製造，反而美國售我的飛彈介面不同，不能使用，由此可見，我國已研發諸多國產武器。
中科院「研發展示館」展示歷來研發成果，未來正式啟用後，將開放學校機關等團體報名參觀，館內有飛彈系統區、火力攻擊區、航空飛行區等十大科技主題展區，並展示5G網路、軍用雷達等高科技。
馮世寬提到對中科院的期許指出，「研發展示館」未來可望開放給中小學生參觀，希望國人從小建立國防自主觀念，並讓國人對國防自主恢復信心，同時藉國防自主政策，培養我國的國防廠商，吸引更多年輕人投入國防科技，讓台灣國防科技更精進。
馮盼國防自主從小扎根
桃園市長鄭文燦昨也出席開幕儀式，他指出，「研發展示館」扮演國防與工業通用科技的育成中心角色，透過技術轉移等方式，將國防科技的系統整合製造能力、新技術、新材料開發等成果，進一步讓國防工業與台灣產業製造能力「強強相加」，引領台灣工業往下一階段邁進。
中科院副院長杲中興也表示，盼藉由互動系統、光雕等設計讓民眾得到新知。中科院未來也會力促軍用技術應用於民間。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 中資老虎證券 非法登台攬客
- 我官員再談張志軍》習近平稱兩岸要心靈契合 國台辦卻只建議對付台灣當局
- 老士官長挺年改 李翔宙讚佩義行
- 婦聯會批轉型正義 立委斥：抗拒還原真相
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 國民運動中心泳池 連5天女性免費入場
- 人民不信司法 蔡碧玉怪名嘴
- 天降神兵打擊詐騙 騙子嚇到全趴
- 大學生探「性福」 闖關認識他和她
- 媒體嗆川普：我們不會被嚇倒
- 北梅新社區平價宅 年底前讓售
- 公平會查無奶粉聯漲挨轟 改朝濫用市場力調查
- 想分手？ 歐盟喊英國讓中國貨逃稅 先繳650億
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 華中橋施工拆護欄 駕車撞機車墜橋慘死
- 竇智孔喜當爸 淚謝老婆送大禮
- 要求拆蔣介石銅像 蔡丁貴與警爆衝突
- 榮成好賺 前2月稅前EPS0.81元
- 清明前一週六日 國道費率打7折
- 又是1分敗 台灣輸荷淘汰！ 收拾心情 今一定要贏韓
- 《小檔案》神秘「千里馬民防」 脫北者救星
- 中韓面板廠大舉擴產 下半年供給過剩
- 星展︰台灣今年GDP成長率 上調至2.5%
- 經典賽》多砲熄火被鶯啄 加投聯手捕藍鳥
- 不拚獨大 一卡通：當民眾第二張卡
- 春雨稍「進帳」 估暫不會進一步限水
- 「天龍八不」戒檳榔 慈院︰多嚼替代品
- LG旗艦無線手持吸塵器H9 台灣全球首賣
- 陶晶瑩接收失業DJ 力邀張小燕開直播
- 恆春漁會選情激烈 在野派批假漁民氾濫
- 隆恩圳親水空間規劃 民盼保留植栽
- IS要崩解了？傳領袖逃到沙漠村落躲藏
- CIA駭術曝光 再重創科技業、情報界互信
- 台東縣府擬處分3筆土地 議員質疑賣地擋下
- 張智成「床上」追愛 一秒變格雷
- 頭一次 台日韓僅1隊晉8強
- 彰市中華路停車收費 最慢4月1日起
- 首爾傳真》南韓連輸2戰 主辦估虧3千萬
- 就業數據堅挺 美股早盤溫和上揚
- 辛亥路憲兵營區 不蓋公宅了
- 308追思啟動「護蔣」 基隆員警徹夜站哨顧銅像
- 竹山擴及鹿谷 紫南宮包辦學雜費
- 義大利花神咖啡 原味飄香─近300年歷史 威尼斯傳統甜點服務方式 同步登台
標題：國防自主 馮世寬：晚了不只10年
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email