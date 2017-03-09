國防自主 馮世寬：晚了不只10年

2017-03-09

〔記者涂鉅旻、周敏鴻／桃園報導〕蔡英文政府力推「國防自主」政策，外界仍有雜音。對此，國防部長馮世寬昨出席中科院「研發展示館」開幕典禮致詞時感嘆，外界對國防自主諸多質疑，他不想辯駁，但我國國防自主晚了不只十年，如在我國退出聯合國、前總統蔣經國呼籲我國應「莊敬自強」時，就全力發展國防，我國今日成就應不止如此。

中科院研發展示館開幕

馮世寬表示，就實際層面而言，美國這麼多年來，賣給我國有限的武器，但「我們的傳統美德，還是要對美國有一種感念和感謝」。他也說，當我國提出潛艦國造政策時，面臨許多雜音，「雜音有多大，大家知道嗎？」

馮世寬也回憶，他在美國擔任武官時，盼美國售我F-16戰機，但美方主事官員將他的報告收到抽屜裡，指馮已是連續十二年向他提出相同需求的武官，還說抽屜裡面已放十一本類似報告。最終在卸任前購得F-16，「我非常幸運。」後來他到漢翔擔任董事長，他心目中想，「國防怎能不自主，為什麼還不自主？」

馮世寬也說，我國ＩＤＦ戰機完成「翔昇案」性能提升計畫，並執行「翔展案」，相關飛彈都中科院製造，反而美國售我的飛彈介面不同，不能使用，由此可見，我國已研發諸多國產武器。

中科院「研發展示館」展示歷來研發成果，未來正式啟用後，將開放學校機關等團體報名參觀，館內有飛彈系統區、火力攻擊區、航空飛行區等十大科技主題展區，並展示5G網路、軍用雷達等高科技。

馮世寬提到對中科院的期許指出，「研發展示館」未來可望開放給中小學生參觀，希望國人從小建立國防自主觀念，並讓國人對國防自主恢復信心，同時藉國防自主政策，培養我國的國防廠商，吸引更多年輕人投入國防科技，讓台灣國防科技更精進。

馮盼國防自主從小扎根

桃園市長鄭文燦昨也出席開幕儀式，他指出，「研發展示館」扮演國防與工業通用科技的育成中心角色，透過技術轉移等方式，將國防科技的系統整合製造能力、新技術、新材料開發等成果，進一步讓國防工業與台灣產業製造能力「強強相加」，引領台灣工業往下一階段邁進。

中科院副院長杲中興也表示，盼藉由互動系統、光雕等設計讓民眾得到新知。中科院未來也會力促軍用技術應用於民間。