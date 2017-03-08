「海權過度聲索」 美點名中、台等22國
2017-03-08
公布航行自由報告
〔駐美特派員曹郁芬／華府六日報導〕美國國防部今天發表航行自由報告，指出美軍從二○一五年十月到一六年九月挑戰了中、台、菲、越等二十二國在海事權方面的過度聲索，以保障在國際法下，所有國家都有權使用的海、空權利與自由。
盟邦日、韓也列名
這二十二國有十三個在亞洲，而去年公布的報告，美軍只挑戰了全球十三個國家過度的海權聲索，顯示各國有擴大海權聲索的趨勢。
美國國防部報告指出，中國被挑戰的部分包括︰過度聲索的直線基線，對專屬經濟海域上空的司法管轄權，限制無意進入其領空的外國航器飛越防空識別區，以國內法將外國實體在專屬經濟海域的偵察活動犯罪化，要求無害通過其領海的外國軍艦須取得事前許可。
至於挑戰台灣的是，台灣要求進入其領海的外國軍艦或政府船艦須事前通知。美國國防部二○一四年的報告曾挑戰台灣有過度聲索的直線基線，但去年起被移除。
越、菲去年就被列為美軍挑戰的國家，值得注意的是，美國在亞太的重要盟邦—日、韓兩國，今年也被列入，日本被指有過度聲索的直線基線；南韓除有過度聲索的直線基線，還要求外國軍艦與政府船艦在進入其領海時須事先通知。其他去年未列名、今年新入榜的亞洲國家還包括泰國、巴基斯坦、馬爾他與柬埔寨。
根據美國國防部網站，美國從一九九一年就開始公布航行自由報告，近年隨著東海與南海緊張情勢升高，美軍動向格外引人矚目。
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