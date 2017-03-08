涉洩軍機 前飛官葛季賢、樓文卿起訴
2017-03-08
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦中國退役解放軍鎮小江共諜案，經深入追查，發現空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢、飛訓部前中校副主任樓文卿，涉嫌協助鎮小江刺探我國軍事機密，昨依違反陸海空軍刑法洩密罪起訴葛、樓，兩人恐將面臨三年以上、十年以下有期徒刑。
鎮小江共諜案 檢方再起訴兩人
鎮小江去年被依違反國安法發展組織罪判刑四年確定，同案被告、退役陸軍少將許乃權被判兩年十月定讞；至於涉嫌協助鎮小江發展共諜組織的空軍退役中校劉其儒，仍在通緝中。
檢方調查，二○○五年底，鎮小江取得香港居民身分後，頻以觀光或經商名義來台，參與政商場合，除招待現退役軍官飲宴、送禮外，還餽贈一萬美元，並招待出國旅遊吸收下線。
檢方查出，劉其儒是鎮小江最早在空軍佈建的線頭，曾介紹多位飛官給鎮，所幸劉層級不高，也未取得核心文件。至於葛季賢、樓文卿為空軍官校學長、學弟，二○○九年至二○一三年間，先後遭劉吸收，轉而結識鎮小江，其後疑交付資料並收取酬勞。
二○一五年四月，檢調搜索飛訓部及葛、樓住處，樓應訊時原承認遭劉其儒吸收，接受招待旅遊菲、越、泰等國，並數度在台與劉餐敘，禁不起人情請託才交付情資，但辯稱當下並不知劉已遭中方吸收，之後經劉引薦才結識鎮小江。但事後樓又改口，否認交付情資，僅承認有出國，葛則全盤否認。
檢方複訊後，先依涉犯國家機密保護法第三十二條洩漏或交付國家機密罪，諭令葛、樓各以二十萬元交保，並限制出境及出海，另將相關洩密資料送交鑑密，若查出屬國家機密，將移交高檢署偵辦。因鑑定報告顯示，葛、樓涉嫌洩漏屬「軍事機密」，而非「國家機密」，檢方昨依違反陸海空軍刑法第二十條洩漏軍事機密罪，將葛、樓起訴。
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