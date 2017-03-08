中國新艦下餃子 台灣造艦太溫吞

2017-03-08

記者羅添斌／特稿

海軍年度敦睦訓練支隊正在國內各大港口訪問並開放民眾參觀，在「磐石」軍艦上設置的文宣館中，展示了海軍十餘項國艦國造項目，凸顯海軍對未來建軍計畫的願景。敦睦支隊接下來將到南太友邦進行訪問，也將把海軍願景帶到國際。

海軍列出的國艦國造計畫項目包括：快速布雷艇、新一代飛彈巡防艦、新型救難艦、新一代主戰艦、兩棲直升機船塢登陸艦、新型獵雷艦、國造潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、多功能人員運輸艦和沱江級後續艦等，看似洋洋灑灑，涵蓋各個層面，但實際建造的時程卻拉得太長，等到建造完成加入海軍艦隊服役時，可能已落後時代潮流發展一大截。

以國人最為關心的潛艦國造為例，剛由台船公司獲得設計標案，預計二○一九年完成設計，在獲得海軍認可後才能進入建造階段，以目前認知的時程規劃，首艘原型艦最快要在二○二四年才能下水；再以未來要取代現役拉法葉級軍艦、成功級軍艦，以四千噸排水量規劃的「新一代巡防艦計畫」為例，今年才要開始進行第一階段設計案的招標，預計也是要到三年後才能完成，二○二○年開始進行原型艦的建造。

我國海軍的主戰艦為四艘紀德級軍艦，服役年齡相當久，海軍規劃建造排水量達八千噸的「新一代主戰艦計畫」，時程至今未能確定；更敏感的「兩棲直升機船塢登陸艦」雖然並未被剔除在國艦國造建軍計畫之外，但何時才能排入建造計畫，軍方也沒有人能說得準。

相對於我國新型軍艦建造計畫的溫吞遲緩，從未放棄武力犯台的中國，在新型艦艇的建造上，卻是快到以「下餃子」的速度形容；以排水六千噸、配置主動式相位陣列雷達，也就是俗稱「中華神盾」系統的共軍052C型飛彈驅逐艦而言，目前就有六艘服役中。

再以共軍海軍艦隊的主力飛彈驅逐艦為例，排水量達到七千兩百噸的052D型飛彈驅逐艦，目前已有五艘服役，四艘正在海試，另有五艘正在建造中。

共軍新型軍艦服役的速度之快，令美國及日、韓、台灣備感壓力。日本為因應來自中國海軍的軍事威脅，已決定要調整現有的新型軍艦建造時程，加快腳步讓新型軍艦下水及服役；我國新型軍艦的建造時程原本就已落後日、韓，如果在面對共軍新型軍艦「下餃子」般地服役時，還是無法調整步伐加快建軍，只怕到時候即使是才剛服役的軍艦，戰力就已無法有效因應敵情威脅了。