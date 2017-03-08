服役逾70年 大字號、茄比級續拚老命

2017-03-08

二戰產物 21世紀衛我海疆

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡政府推動「國艦國造」逐步更新各式軍艦，但我國仍有一批服役逾一甲子的「阿公級」艦艇，在新艦服役前，須續拚「老命」鞏固海疆。俗稱「大字號」的大湖級、大同級救難艦艇皆已服役七十三年，新艦籌獲計畫尚未啟動；二戰時代產物、「茄比級潛艦」退居第二線，仍肩負訓練艦、演習假想敵等任務，尚待國造潛艦接棒。立委呼籲國軍應加快新艦籌獲速度，滿足戰備需求。

軍方官員指出，「大字號」仍可滿足任務需求，海軍已規劃籌獲新一代救難艦，但礙於預算列為「中程」計畫，預計十年後開始建造。至於新一代潛艦，則仰賴「潛艦國造」案，首艘原型艦最快二○二五年成軍。

合稱「大字號」的大湖級救難艦、大同級遠洋拖船皆為美製救難艦艇，一九四三年底起在美國海軍服役，一九七八年售予我國，至今已服役七十三年。國軍去年公布的「十二項造艦計畫」雖包含「新型救難艦」，但目前優先執行潛艦國造案、高效能艦艇量產案、兩棲船塢運輸艦案等項目，新型救難艦則未見相關建案。

除了「大字號」，茄比級潛艦、高雄號兩棲指揮艦、中海級戰車登陸艦也都已服役逾七十年。民進黨立委蔡適應表示，若軍艦服役七、八十年仍未能汰換，無法給艦上服役官兵好的環境，也是對其不尊重。因此，國防部除更新主力軍艦，更應向行政院爭取擴增軍事投資支出，加快籌獲各式軍艦進度，滿足戰備需求、帶動軍需產業成長。

測試垂發 高雄號老艦新生

另外，高雄號兩棲指揮艦原肩負兩棲作戰指揮核心的重任，但礙於艦齡已高，國軍已將該艦規劃為艦載垂直發射系統的試射平台，包括天弓飛彈艦射型、「海劍二」飛彈都將在該艦試射，為海軍下一代艦艇驗證新防空戰力。據悉，海軍已啟動「弘運計畫」，陸續汰換現役老舊兩棲船艦。