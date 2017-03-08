外交部︰聖露西亞沒特別問題

2017-03-08

友邦浮動是因中國到處放火

〔記者鄭鴻達、呂伊萱／台北報導〕外長李大維前天答詢談到加勒比海友邦「確實有點浮動」，外交人士另透露我駐聖露西亞大使年初換將，引發立委關切李所指浮動是否即為聖露西亞。行政院長林全昨在立法院答詢表示，將盡量維持穩定關係；外交部政務次長侯清山表示，浮動是因中國到處放火，但聖露西亞沒特別問題。

國民黨立委王惠美、民進黨立委王定宇昨都質詢台露邦交問題，林全答覆表示，外交部都有注意和邦交國的往來，但邦交國若是希望能用更多經濟援助來換取彼此穩定關係，並非一個好方法。

侯清山坦言，加勒比海地區友邦確有浮動，但跟危險不一樣，會浮動是因中國到處放火，在該地區動作特別多，大使沈正宗剛赴任，與聖露西亞洽談合作很順利，台露邦交沒有特別問題。

外交部發言人王珮玲昨說明，前駐露國大使牟華瑋一年半任期內積極任事、鞏固邦誼，此次並非「遭撤換」，而是職務「輪調」擔任我駐科威特代表。

王珮玲並說，台露兩國自二○○七年復交以來，各項雙邊合作計畫推展順利，成果受露國朝野肯定，露國現任總理查士納去年六月就任以來，與我駐館逐步協商兩國未來合作方向，我國也應總理邀請，曾派專家團前往考察及評估合作案。