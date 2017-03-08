諾魯總統來訪 邀蔡出席獨立慶典

2017-03-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕我國位於南太友邦諾魯總統瓦卡伉儷率團來台進行國是訪問，總統蔡英文昨以隆重的軍禮歡迎，並與瓦卡在總統府會晤。她感謝諾魯多年來在國際社會為台灣仗義執言；瓦卡則邀請蔡總統出席明年一月底舉行的諾魯獨立五十週年慶祝典禮。

蔡英文致詞時表示，去年就職時，瓦卡特別來台祝賀，今年一月份，也發表一篇專文，感謝與台灣之間的合作，可知在瓦卡領導下，台諾雙邊合作更為深化加強。

蔡總統指出，雙方在農業技術的合作有成；在衛生醫療方面，我國的國合會、台中榮總也提供相關支持與協助。尤其台諾間在再生能源方面也有具體合作計畫，包括諾魯政府大樓及學校的太陽能發電計畫等。

蔡總統也感謝諾魯多年來在國際社會為台灣發聲，特別是在爭取有意義參與各類國際組織時，諾魯總是和其他友邦一起支持台灣，讓台灣能夠有機會為國際社會貢獻。

瓦卡致詞時表示，諾魯及中華民國台灣邦誼已超過三十四年，台灣發展成果及人民勤奮精神是每個發展中國家都希望學習的經驗。身為諾魯總統，過去及未來會持續強力支持台灣參與國際，確保大家一起發展。他並說，明年一月底是諾魯獨立五十週年紀念日，盼邀蔡總統屆時到訪，與諾魯人民同慶。

蔡總統昨晚並以國宴款待瓦卡伉儷。瓦卡也以中、英文高歌一曲「朋友」，象徵兩國友誼堅定、長久。蔡總統致詞時特別提到，從二○○六年至今，台灣獎學金支持卅六位諾魯青年來台就讀，包括正在高醫大就讀的瓦卡千金，瓦卡小姐因為課業關係無法出席昨天晚宴，但要祝她順利完成學業，返鄉守護諾魯人民的健康。