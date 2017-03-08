僑委會︰中共統戰組織 分化海外台僑
2017-03-08
〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會委員長吳新興今天將列席立法院外交國防委員會進行業務報告。僑委會於書面報告表示，自蔡政府上任後，中國透過中共統戰部的外圍組織「中國和平統一促進會（和統會）」全球分會，在世界各地抨擊蔡政府施政，並分化僑社、誘導僑領參與統戰組織活動。
吳新興在報告中指出，蔡政府上任後，中國即透過中共統戰部指示其外圍組織「和統會」，在世界各地抨擊我國新政府施政。
和統會是倡議中國統一的非營利組織，被認為是中國統戰機構之一，在全球擁有近兩百個分會。吳新興表示，和統會不僅抨擊我政府，也在僑社間進行分化作為，並企圖誘導友我僑團領袖及僑務榮譽職人員等，參與統戰組織所辦理的活動，企圖透過負面示範效應，擾動僑情氛圍。儘管和統會利用各種管道與手段進行促統活動，吳新興表示，所幸友我僑領不受影響，並仍以堅定立場支持台灣。
吳新興說，海外僑界長期處於民主自由氛圍，政治立場自然不盡相同，但僑委會在「團結和諧」下施政，秉持不分黨派的原則服務僑胞；海外僑社藍綠之間的互動日趨熱絡，不同政治立場僑團也開始合作推動僑社事務，「這都是擁護中華民國、支持台灣」。吳新興說，這不僅是僑委會用心經營僑務的重要收穫，也凸顯台僑的民主政治素養及支持國家的用心，顯見政府「不分藍綠，支持自由民主台灣與中華民國」的政策主張，已獲僑界的認同與呼應。
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