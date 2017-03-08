別痴等「一中」邀請函 醫界︰速申請世衛會員
〔記者鍾麗華、彭琬馨／台北報導〕世衛大會（ＷＨＡ）將在五月底召開，世衛（ＷＨＯ）秘書處按慣例，會在三月間寄發邀請函。我國安團隊評估，今年策略不變，仍以接受邀請函方式參與。但台灣醫界聯盟董事長吳樹民批評，外交部態度消極、不作為，已錯失一月在世衛執委會上促請友邦為我提案的時機，現在應盡速遞件申請為會員國或觀察員，或許還有希望，勿再痴等「一中」邀請函。
我國若想參與世衛，可透過三種管道：一為世衛幹事長邀請；二是正式遞件申請成為會員國或觀察員，訴諸大會表決；三是透過世衛執委會提案，而只要會員國就能提案，提案通過後即能成為ＷＨＡ議程，但今年一月底執委會卻未見我友邦提案。
官員︰若爭取落空 將有對策
相關官員對此表示，執委會卅四席，中國也列名其中，而我友邦僅多明尼加一席，提案不易。現階段我參與ＷＨＡ的努力目標，就是爭取「今年如常參與」，若爭取落空，將會啟動下一階段對策，相關單位都有準備。
我國過去八年參與ＷＨＡ，均是由中國香港籍的世衛幹事長陳馮富珍發出邀請函，但去年邀請函不僅「遲到」，還被加註聯合國二七五八號決議文及「一個中國原則」。由於陳馮富珍任期到六月底，因此我方今年能否收到邀請函，仍須看她是否發函。
吳樹民表示，以去年國際民航組織（ＩＣＡＯ）經驗，今年收到ＷＨＡ邀請函的可能性很低，而以「一中原則」屈辱的方式參與ＷＨＡ，還不如不參加，「沒收到邀請函並不是壞事，反而更可以有一個目標努力，就是以『台灣』名義，正式申請成為世衛會員」。
台灣聯合國協進會理事長蔡明憲指出，二○○七年，當時總統陳水扁曾致函世衛幹事長，提出申請成為世衛會員，雖未達成，但宣示與象徵意義重大，他建議蔡總統也應致函表達參與意願；政府應積極作為，而非被動等待邀請，否則會讓國際誤以為台灣接受一中原則。
林濁水︰掛名中國一省 大可不參加
此外，邱志偉、劉世芳等立委昨就美國總統川普就任後對全球政經影響舉行公聽會，與會的前立委林濁水也表示，台灣的國際參與固然重要，但若每次都要以「中國一省」的名義出席，「連台灣兩個字都不敢講」，不知道參與的「意義何在」？政府應該有個新的戰略，了解怎樣的參與方式才不會損及台灣主權，否則若出席國際組織只是證明台灣是中國的一省，「大可不必參與」。
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標題：別痴等「一中」邀請函 醫界︰速申請世衛會員
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