我高層批張志軍 「3誤」兩岸大局

2017-03-08

「台獨盡頭是統一」的說法 是誤解、誤判、誤導

〔記者鄭鴻達、彭琬馨、林良昇／台北報導〕針對中國國台辦主任張志軍「台獨之路走到盡頭就是統一」的說法，行政院長林全昨在立法院受訪指出，盼兩岸關係照總統蔡英文過去所說基礎上，累積雙方善意，對此類說法，不做無謂猜測；我方決策高層更直言，張志軍言論非常不得體，是誤解、誤判、誤導兩岸大局，只會卸責不敢負責，或許我方不該對張志軍有不切實際的期待。

張志軍日前嚴厲批評台獨，表示這些分裂行徑若不得有效遏制，必定對兩岸關係和平發展和台海和平穩定，帶來「非常直接重大的威脅」。張志軍揚言「台獨之路走到盡頭就是統一」，但那樣的統一方式一定會給台灣社會和民眾帶來傷害，會付出巨大的代價。

陸委會︰張說法非常不恰當

陸委會主委張小月昨在立院答詢時表示，身為國台辦主任，張志軍談話內容「非常不恰當」，她認為要追求兩岸和平穩定，希望維持溝通對話的目標，需雙方共同努力。

張小月表示，台灣自蔡政府上任以來，已竭盡所能不斷的釋出善意，希望維持兩岸和平穩定，「兩岸如果惡言相向，對關係發展沒有正面幫助」。

對張不該有不切實際的期待

政府決策高層表示，蔡英文總統上任以來，我政府對中方一直抱持最大的善意，秉持不挑釁、沒有意外的原則處理兩岸事務，但張志軍在受訪時對台灣出言恐嚇，充滿惡意，非常不得體。我方很難相信，這種言論會出自曾任「外交官員」的張志軍口中，「也許我方對張志軍不該有不切實際的期待」。

威脅武統 只有破壞無助益

官員也批評，張志軍的談話誤解了台灣民意，也誤判了台灣的政治走向，對一個要北京正視中華民國的民進黨政府，國台辦負責人威脅武統的談話，對兩岸關係只有破壞沒有助益。而台灣絕大多數民意主張維持現狀，已對民進黨自然形成拘束，「打臉」張志軍威脅武統的談話，張志軍杞人憂天事小，就怕他誤解與誤判，而誤導了兩岸大局。

官員並且反諷，張志軍就任以來，中國國台辦一直無法掌握兩岸局勢的變化和台灣社會的脈動，任內只見投書黨媒表忠，但對其職責卻無實質建樹，無力將台灣的「民心向背」傳達給內部和中共高層，還侈言是「習近平對台工作重要思想」，根本只會卸責、不敢負責。