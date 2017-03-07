朱立倫前副手 許志堅涉貪判10年

2017-03-07

〔記者張文川、賴筱桐／綜合報導〕新北市長朱立倫昔日愛將、前副市長許志堅，被控收受建商名錶、金條與「假薪資」賄賂共六一五萬餘元，台北地院昨依不違背職務收賄罪判許十年有期徒刑，另依違反商業會計法判可易科罰金的五個月徒刑。

主導都更案 收建商615萬

其餘六名被告，許志堅之子許士耘、胞兄許志遠，被依商會法不實憑證罪，各判刑四月；弘盛開發負責人、白手套周麗惠因與檢方達成認罪協商，獲得輕判，兩次交付賄款罪各判八月、四月，另兩件商會法罪併判七月，褫奪公權一年，緩刑三年，須支付公庫五百萬元。

樂揚建設副總鄒雪娥依行求賄賂罪判刑六月，褫奪公權一年；建築師蔡哲義、弘盛開發會計周佳萱，違反商會法罪各判刑四月，周女緩刑兩年。全案可上訴。

兄、子坐領乾薪 也判刑

判決指出，許志堅自二○一一年五月至二○一四年六月間，收受周麗惠賄賂，每月支領十一萬元，以許子許士耘、許兄許志遠名義，在周的弘盛開發掛名當員工，月領各四萬元薪水，周女每月付許志堅三萬現金做為許父的扶養費，三年間共收賄五○九萬元。

二○一二年十二月，許志堅批示將周麗惠力推的新店廣明段都市更新案納入審議議程，周麗惠為了更新案能通過，以慶祝許六十大壽為由，送價值廿一萬元的蕭邦錶為生日禮物，但許的生日在九月，早已過了三個月。

二○一四年五月許志堅嫁女兒，周女應許要求買兩條各五兩重、總值四十七萬元的金條，但金條到手後許沒付錢；周女又以送新娘禮物為由，與樂揚鄒雪娥合送價值十九萬元的蕭邦錶、十八萬元的香奈兒名錶，許還在婚宴聘禮區公開展示名錶。

許志堅辯說，收周女每月十一萬元，是因他找周女共同開發家族土地，以「以房養老」方式先向周女領取退休養老費。他和周女是好朋友，平時就會相互送禮，他不懂手錶行情，才未拒收名錶，金條是他請周女代購，後來他退休就沒還錢。

不過，周麗惠與檢察官達成認罪協商，承認送錢、送禮是希望許志堅對她的開發案給予便利、通融。合議庭認定許每月收受業者十一萬元與高價禮物，沒理由不知其價值，而以房養老的投資計畫不明確，委購金條卻不付錢，延三個月生日禮等情，皆有違常理，婚禮送高價名錶也遠逾一般社交禮儀的餽贈範圍，因此不採信。

新北市府：停止後續開發

對前副市長被判刑，新北市政府發言人張其強指出，司法單位調查本案後，市府立即清查許志堅經手的所有都更案件，並停止涉案兩建商的後續開發審查。在定讞前，市府也將繼續中止相關案件的後續開發程序。