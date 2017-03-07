婦聯會發函衛福部 表達捐款160億
2017-03-07
〔記者陳炳宏、楊淳卉、林惠琴／台北報導〕黨產會四月將針對婦聯會是否為國民黨附隨組織舉行聽證程序，婦聯會日前曾宣布將捐款自清。婦聯會昨天下午已發函衛福部，表達將捐贈一百六十億元，響應政府長期照護政策，也盼藉此證明婦聯會絕非特定政黨附隨組織，而是服務社會、照顧弱勢的公益團體。
衛福部：尚未收到文件
衛福部社會救助及社工司長李美珍昨表示，尚未聽到相關消息或收到相關文件，因此無從說明。不過，依照過去經驗，使用方式以捐贈者指定用途進行分配，例如希望支應長照業務，就會由負責單位視情況調配款項。
黨產會：不影響附隨組織調查、聽證
黨產會發言人施錦芳則表示，對婦聯會捐款樂觀其成，但這不會影響黨產會後續的調查與聽證。她並說，若黨產會未來認定婦聯會是國民黨附隨組織，仍能將這一百六十億元回歸國產處理，讓行政院討論如何分配。
施錦芳也說，衛福部若要接受這筆捐款，是否需透過預算程序才可接受捐款，黨產會還要跟衛福部瞭解。
婦聯會昨天指出，因應當前社會日趨迫切的長照需求，婦聯會於二月十七日宣布，將從資產中捐出二百八十億元做為公益使用，其中一百六十億元捐給政府負責長照業務的主管機關專款專用，已於昨日正式發函政府機關主動捐贈一百六十億元的行動，足以證明婦聯會絕非特定政黨附隨組織，而是服務社會、照顧弱勢的公益團體。
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