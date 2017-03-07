退撫年金黑洞 全教總籲：另立新基金分流

2017-03-07

〔記者吳柏軒／台北報導〕軍公教退休人數增加、在職年輕族群卻在縮減，領多繳少恐更惡化退撫年金財務黑洞，全國教師工會總聯合會昨再度呼籲，政府應另立新基金，以免年輕世代需多繳填補過往的虧損黑洞，造成世代不公；若憂心新基金規模小不利操作，也可在限制基金下設立分戶，以根本解決基金危機，也促成世代正義。

年輕世代多繳少領延退只為補年金缺口 不合理

全教總理事長張旭政指出，過去年金制度設計不良，年改會精算基金財務缺口恐達二．八兆到三．四兆元，然而制度改革下，卻犧牲年輕世代，年輕人要多繳少領延退，只為填補財務缺口，十分不合理。

張旭政說，一○一年就曾推「新基金」概念，讓舊制、新制分流，債務不互通，舊制要靠政府挹注公務預算、節省十八％恩給制來回填，讓舊基金延命；新制則重設，費率、給付衡平，雖然此舉勢必還是要多繳，但至少讓年輕人「看得見未來」，而非年改會方案的非永續狀況，卅年後還要再改一次。