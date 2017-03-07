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蔣介石塑像須「至誠博愛」 規定將廢止

2017-03-07

「塑建總統蔣公銅像注意事項」已施行42年 葉俊榮：現在才知有此規定

〔記者陳鈺馥／台北報導〕破除神格化蔣介石，內政部允諾廢止「塑建總統蔣公銅像注意事項」！民進黨立委谷辣斯．尤達卡昨在立法院質詢指出，不合時宜的注意事項至今有效，還要求塑像須充分表現蔣介石至誠、博愛的神情，應盡早廢除「可笑」規定。內政部長葉俊榮表示，「希望很快就廢止它！」

神貌要雍容 神態須挺拔

蔣介石在一九七五年過世，內政部在同年八月五日公告「塑建總統蔣公銅像注意事項」，規定塑造銅像應充分顯示慈祥、雍容的神貌，並含蘊大仁、大智、大勇、堅毅、樂觀之革命精神，與至誠、博愛、愉快、生動之神情；銅像神態，也要採用自然立姿，必須神態挺拔、舒適、栩栩如生。

指定中山裝 鐫墨寶遺訓

該事項亦規定，銅像服裝要採用蔣公愛穿的中山服為主。台座高度不得低於二公尺，台座表面以大理石或花崗石鑲嵌，正面應鐫刻「總統蔣公遺囑」碑文。其餘各面，可分鐫蔣公墨寶、遺訓或革命事蹟之浮雕。

半身像 應塑至上裝第3顆鈕釦

其中還規定，室內塑鑄者可採用坐姿或半身像，半身像的高度，應塑至上裝第三顆鈕釦處。軍事機關、部隊、學校塑建銅像，可採用戎裝，並佩帶勳章，若缺蔣公玉照內政部還可提供。

谷辣斯．尤達卡指出，與內政部官員確認過，可笑的注意事項目前仍在實施。葉俊榮則說，「這個注意事項，坦白講我現在才知道！」

葉俊榮認為，注意事項會出現這種內容，真實反映出台灣的發展歷程，也反映在政府施政上，過去台灣一度曾有出版法，後來也都被廢止。

谷辣斯．尤達卡問及，是否願意在任內廢除？葉俊榮回答，「希望很快就廢止它！」

民進黨立委賴瑞隆也質疑，輔大蔣公拆除銅像事件，校方報警處理，結果警方卻派出五十名快打部隊，但拉斷銅像不是暴力行為，有違比例原則。

葉俊榮指出，警察單位執法要有敏感度，進入校園要更謹慎，這次是因學校要求，也許是學生跟警方發生肢體接觸，才派出大批警力。

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  • 前總統蔣介石1975年過世後，內政部在同年公告「塑建總統蔣公銅像注意事項」施行至今，為破除神格化，民進黨立委要求內政部廢除該規定。圖為桃園慈湖紀念雕塑公園裡頭有各式各樣從各機關學校而來的蔣介石銅像。（資料照，記者李容萍攝）

    前總統蔣介石1975年過世後，內政部在同年公告「塑建總統蔣公銅像注意事項」施行至今，為破除神格化，民進黨立委要求內政部廢除該規定。圖為桃園慈湖紀念雕塑公園裡頭有各式各樣從各機關學校而來的蔣介石銅像。（資料照，記者李容萍攝）

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