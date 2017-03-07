蔣介石塑像須「至誠博愛」 規定將廢止

2017-03-07

「塑建總統蔣公銅像注意事項」已施行42年 葉俊榮：現在才知有此規定

〔記者陳鈺馥／台北報導〕破除神格化蔣介石，內政部允諾廢止「塑建總統蔣公銅像注意事項」！民進黨立委谷辣斯．尤達卡昨在立法院質詢指出，不合時宜的注意事項至今有效，還要求塑像須充分表現蔣介石至誠、博愛的神情，應盡早廢除「可笑」規定。內政部長葉俊榮表示，「希望很快就廢止它！」

神貌要雍容 神態須挺拔

蔣介石在一九七五年過世，內政部在同年八月五日公告「塑建總統蔣公銅像注意事項」，規定塑造銅像應充分顯示慈祥、雍容的神貌，並含蘊大仁、大智、大勇、堅毅、樂觀之革命精神，與至誠、博愛、愉快、生動之神情；銅像神態，也要採用自然立姿，必須神態挺拔、舒適、栩栩如生。

指定中山裝 鐫墨寶遺訓

該事項亦規定，銅像服裝要採用蔣公愛穿的中山服為主。台座高度不得低於二公尺，台座表面以大理石或花崗石鑲嵌，正面應鐫刻「總統蔣公遺囑」碑文。其餘各面，可分鐫蔣公墨寶、遺訓或革命事蹟之浮雕。

半身像 應塑至上裝第3顆鈕釦

其中還規定，室內塑鑄者可採用坐姿或半身像，半身像的高度，應塑至上裝第三顆鈕釦處。軍事機關、部隊、學校塑建銅像，可採用戎裝，並佩帶勳章，若缺蔣公玉照內政部還可提供。

谷辣斯．尤達卡指出，與內政部官員確認過，可笑的注意事項目前仍在實施。葉俊榮則說，「這個注意事項，坦白講我現在才知道！」

葉俊榮認為，注意事項會出現這種內容，真實反映出台灣的發展歷程，也反映在政府施政上，過去台灣一度曾有出版法，後來也都被廢止。

谷辣斯．尤達卡問及，是否願意在任內廢除？葉俊榮回答，「希望很快就廢止它！」

民進黨立委賴瑞隆也質疑，輔大蔣公拆除銅像事件，校方報警處理，結果警方卻派出五十名快打部隊，但拉斷銅像不是暴力行為，有違比例原則。

葉俊榮指出，警察單位執法要有敏感度，進入校園要更謹慎，這次是因學校要求，也許是學生跟警方發生肢體接觸，才派出大批警力。