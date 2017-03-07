國民黨批政治力介入校園 魏揚反諷：國民黨是祖師爺

2017-03-07

〔記者林良昇／台北報導〕國內多所大學簽署「中生承諾書」引發爭議，世新大學學生會會長陳文越昨透過國民黨發表聲明力挺世新校方，國民黨還質疑教育部做法是政治力介入校園，太陽花學運要角、社民黨成員魏揚反諷，國民黨自己就是介入校園的祖師爺，批評別人介入校園，完全是天大的笑話。

陳文越在國民黨召開的記者會上透過電話發表聲明，強調相關合約並非是「一中承諾書」，而是「教學合作聲明書」，對於政治黑手惡意操作假議題介入校園、攻擊世新，感到遺憾。

世新學生會長挺校方

不過，陳文越曾是國民黨主席洪秀柱競選總統時的團隊成員，這次以世新大學學生會會長的身分，透過國民黨發表聲明，遭外界質疑其代表性；國民黨則澄清，陳的聲明與國民黨沒有關係。

魏揚反諷，國民黨自己就是介入校園的祖師爺，批評別人介入校園，完全是天大的笑話；他強調，國民黨在其青年團的組織章程中，規定入團資格需為「在學學生」，所以歷任青年團團長幾乎都具有學生身分，國民黨青年團的基本任務就是介入校園。魏揚更直指，陳文越曾是洪秀柱青年團隊成員，一邊在校園內培養黨青，一邊罵別人政治黑手介入校園，「國民黨不覺得自相矛盾嗎？」