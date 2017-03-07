我洽談駐日辦事處 更名台灣

2017-03-07

〔記者呂伊萱、駐日特派員張茂森／綜合報導〕繼日本交流協會在一月改名為日本台灣交流協會後，我國對日窗口亞東關係協會也將改名為「台灣日本關係協會」，外交部長李大維昨在立法院透露，現正和日方洽談，希望將「台北駐日經濟文化代表處」改名為「台灣駐日辦事處」。

駐日代表謝長廷前天在日本東京活動中透露，亞協近日已正式決議改名。李大維昨在立院外交委員會答詢時證實此案。李大維表示，日方調整名稱，反映該協會在台工作的實質內涵，也顯現雙邊關係的正向發展動能。我方亞協將改名為「台灣日本關係協會」，也是對日方調整名稱的正面回應，全案已呈報行政院，等待核定中。

至於下一波正名方向，是否會將我國駐日本的「台北經濟文化代表處」改為「台灣駐日辦事處」或「台灣駐日代表處」？李大維則表示，駐外館處改名須經雙方同意，我方與日本談過，但沒有進展。名稱方面，外交部希望往「台灣駐日辦事處」的方向推動，目前還在洽談中。

對於李大維指駐外館處改名案「和日本談過，但沒有進展」，日本外務省官員表示，日本並未認識到「台灣曾提出正式要求」，但在客觀環境上，「只要求日本一個國家同意改名的難度較高」，倘若台灣同時要求全球外館一起改名，「成功的可能性較大」。