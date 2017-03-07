| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
 首頁 > 焦點

我洽談駐日辦事處 更名台灣

2017-03-07

〔記者呂伊萱、駐日特派員張茂森／綜合報導〕繼日本交流協會在一月改名為日本台灣交流協會後，我國對日窗口亞東關係協會也將改名為「台灣日本關係協會」，外交部長李大維昨在立法院透露，現正和日方洽談，希望將「台北駐日經濟文化代表處」改名為「台灣駐日辦事處」。

駐日代表謝長廷前天在日本東京活動中透露，亞協近日已正式決議改名。李大維昨在立院外交委員會答詢時證實此案。李大維表示，日方調整名稱，反映該協會在台工作的實質內涵，也顯現雙邊關係的正向發展動能。我方亞協將改名為「台灣日本關係協會」，也是對日方調整名稱的正面回應，全案已呈報行政院，等待核定中。

至於下一波正名方向，是否會將我國駐日本的「台北經濟文化代表處」改為「台灣駐日辦事處」或「台灣駐日代表處」？李大維則表示，駐外館處改名須經雙方同意，我方與日本談過，但沒有進展。名稱方面，外交部希望往「台灣駐日辦事處」的方向推動，目前還在洽談中。

對於李大維指駐外館處改名案「和日本談過，但沒有進展」，日本外務省官員表示，日本並未認識到「台灣曾提出正式要求」，但在客觀環境上，「只要求日本一個國家同意改名的難度較高」，倘若台灣同時要求全球外館一起改名，「成功的可能性較大」。

廣告
  • 立法院外交及國防委員會6日邀請外交部長李大維列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

    立法院外交及國防委員會6日邀請外交部長李大維列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日本 李大維
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：我洽談駐日辦事處 更名台灣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.