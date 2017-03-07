李大維：加勒比海地區浮動
〔記者呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕外交部長李大維昨在立法院坦言，未來一年面臨的挑戰將更加嚴峻，我國對外關係「有黃燈」，加勒比海地區「確有浮動」，且聖多美普林西比與我國斷交的模式，未來也有可能再度發生。
我急換大使 穩定聖露西亞狀況
據透露，加勒比亞海島國聖露西亞在去年底至今年初期間，傳出與我邦交不穩，因此外交部決定撤換原駐聖大使牟華瑋，並調升原駐雪梨辦事處處長沈正宗擔任新任大使，「現在狀況已經穩下來」。
民進黨立委羅致政在外交及國防委員會質詢表示，根據外交部雙邊關係檢視作業要點，紅燈是「非常緊急」，黃燈是「需要注意」，綠燈是「邦交穩固」，我對外關係現況如何？
李大維回答，「沒有紅燈、但有黃燈」，但幾個黃燈則不便透露。每個國家案例不完全一樣，需求也有差異性，而駐外大使是最重要的角色，就像陣地的指揮官，一定要選對人。
羅追問，外傳加勒比海有不穩定情形？李坦言「的確有相當的浮動」，外交部做了一些補救措施，整體情形應在控制範圍內。但是否可能像聖多美普林西比一樣，突如其來與我國斷交？李坦言「還是有可能」。
我國位於拉美地區邦交國數量最多，其中有一半位於加勒比海，涉外人士透露，「關係有些浮動」指的就是聖露西亞。
據悉，聖露西亞自去年底到今年初「邦交出狀況」，起因是對方提出一些計畫需求，但我方無法全部滿足。聖露西亞近年致力發展加勒比海島嶼旅遊業，盼吸引中資與中國觀光客，該國與中國的互動也是邦交不穩原因之一。
涉外人士表示，類似情形在邦交關係中並不罕見，但大使的拿捏和抗壓性在過程中就顯得相當重要，他坦言，就是因為「沒有處理得很好」，才導致邦交不穩，但目前狀況已經穩下來，因對方已接受沈正宗的到任國書，沈也將拜訪聖露西亞政府高層。
能否出席ＷＨＡ 「現況不明朗」
針對元首外交，李大維說，將規劃蔡總統下半年出訪邦交國；另對我方五月能否出席世衛大會（ＷＨＡ），李說，目前獲得的訊息是「現況並不明朗」。
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標題：李大維：加勒比海地區浮動
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