無人機升級 騰雲機變身電戰機

2017-03-07

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院發展無人機技術再升級！高層官員透露，中科院已將目前的長航程、大型無人機「騰雲機」，發展成具備「電子偵蒐及干擾」作戰功能的無人電戰機，可擔任戰鬥機機隊的前導，破壞敵方對我戰機的雷達偵測。

中科院國外參展 騰雲機掛彈引揣測

中科院去年參與日本航展時，以及今年參與阿布達比防衛展，都展示一架掛有兩枚「地獄火」飛彈的騰雲機模型，這是否代表著「騰雲機」已進行掛彈測試，成為具有作戰功能的無人機？以及何時可以對外展示？官員則說，對此不做評論，目前也無可奉告。

中科院投入相當多心力及資源在無人機技術發展上，成效也已逐漸展現，小型無人機「紅雀」、中型無人機「銳鳶」已在國軍部隊使用，這兩型無人機的技術也透過技術轉移到民間公司，並得到東南亞國家的訂單。至於大型無人機，由於載具體積空間大，更適合做多用途發展。

除了無人機之外，中科院也已研製出無人水上載具，目前已有無人靶船等型式，未來發展空間也非常大。官員表示，無人水上載具未來可做為無人偵蒐快艇、無人攻擊艦等，將能減少艦艇人員負擔，又具有強大的防衛及嚇阻能力，將是未來發展的重要項目。

可任戰鬥機前導 破壞敵方雷達偵測

官員表示，中科院是以「騰雲機」為載具，搭配自行研製的電子偵蒐與干擾系統，讓原本只具有一般偵蒐功能的「騰雲機」，升級為可對敵方進行電子偵蒐與電子干擾的無人電戰機。

官員指出，中科院日前率團至中東的阿布達比防衛展參展，其中，就展示了由大型無人機升級而成的「無人機電子偵蒐與干擾系統」，在展示影片中，中科院說明，一旦作戰需要時，可由無人電戰機擔任戰鬥機機隊的前導，並在偵蒐到敵方雷達或飛彈陣地時，無人電戰機即可發出干擾波，破壞敵方雷達及飛彈陣地對我戰鬥機隊的追蹤與鎖定。

由於大型無人機的航程相當遠，足以深入中國內陸，中科院在模擬性能影片中，以無人機帶領戰機進行攻擊的模式，這是否帶有軍方新軍事戰略中「重層嚇阻」的意涵？高層官員表示，大型無人機如何運用，各軍種會有自己的構想，因此不便評論。