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亞東關係協會 決更名為「台日關係協會」

2017-03-06

〔駐日特派員張茂森／東京五日報導〕台灣駐日代表謝長廷今天在東京表示，做為對日關係窗口的「亞東關係協會」，亞東關係協會理事會已正式決定改名為「台灣日本關係協會」，以回應日本的交流協會自今年起改名為「日本台灣交流協會」，目前已呈給層峰核准當中。

謝長廷今天下午參加台灣獨立聯盟日本本部舉行的二二八紀念演講會，致詞前被出席的台僑與日本人士詢問有關台灣正名議題時表示，日前亞協在台北召開理事會，正式決議將亞東關係協會改名，並已呈給層峰等待核准。

亞東關係協會將比照日本台灣交流協會，新的名稱為「台灣日本關係協會」，下一波正名將鎖定「台北駐日經濟文化代表處」的「台北」正名為「台灣」。

對亞協決定改名的消息，日本外務省官員私下表示，原先的「交流協會」的確有「不知道和誰交流」的問題，但正名為日本台灣交流協會，日本仍須承受來自中國的壓力，而同樣是「名稱不符內容」的亞東關係協會遲遲沒有改名，也讓日方感到洩氣，亞協決定改名是對日台交流協會正名的回應，日本樂觀其成。

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  • 台灣駐日代表謝長廷在日本紀念二二八事件演講會中致詞表示，二二八事件沒有真相就沒有和解（駐日特派員張茂森攝）

    台灣駐日代表謝長廷在日本紀念二二八事件演講會中致詞表示，二二八事件沒有真相就沒有和解（駐日特派員張茂森攝）

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