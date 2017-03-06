亞東關係協會 決更名為「台日關係協會」
2017-03-06
〔駐日特派員張茂森／東京五日報導〕台灣駐日代表謝長廷今天在東京表示，做為對日關係窗口的「亞東關係協會」，亞東關係協會理事會已正式決定改名為「台灣日本關係協會」，以回應日本的交流協會自今年起改名為「日本台灣交流協會」，目前已呈給層峰核准當中。
謝長廷今天下午參加台灣獨立聯盟日本本部舉行的二二八紀念演講會，致詞前被出席的台僑與日本人士詢問有關台灣正名議題時表示，日前亞協在台北召開理事會，正式決議將亞東關係協會改名，並已呈給層峰等待核准。
亞東關係協會將比照日本台灣交流協會，新的名稱為「台灣日本關係協會」，下一波正名將鎖定「台北駐日經濟文化代表處」的「台北」正名為「台灣」。
對亞協決定改名的消息，日本外務省官員私下表示，原先的「交流協會」的確有「不知道和誰交流」的問題，但正名為日本台灣交流協會，日本仍須承受來自中國的壓力，而同樣是「名稱不符內容」的亞東關係協會遲遲沒有改名，也讓日方感到洩氣，亞協決定改名是對日台交流協會正名的回應，日本樂觀其成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 乾薪醜聞罩頂 費雍堅不退選
- 用立普妥改製冠脂妥 偽藥工廠查到了／成本百餘元 暴利4倍
- 自由廣場》一紙承諾書 大學競爭力現形
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 社論》小心，別被大象踩到！
- 史前先祖 跳島大不易
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- 經典賽今開戰 宋家豪將抗荷
- 自由廣場》對高中校長主任大連署的不同意見
- 台東中小學聯運 3項破大會紀錄
- 川普控歐巴馬竊聽 眾院情報委員會要查
- 王道銀行 再推內科免費接駁車
- 3年種2200萬植栽 新北議員批灌水
- 家長提案撤換教材 1人附議就過了
- 福佑國道 「媽祖指定」搭紅斑馬
- 黃明志敢言不設防 遵母命不碰金正男話題
- 英核電廠除役 年預算千億
- 廖任磊完美1局 收服巨人監督
- 桃園》客家歌唱大賽 500多人拚海選
- 德國公開賽台灣「金包銀」周天成封王
- 《台北筆記》帶動產業發展新思維
- 自由共和國》鄭秀玲／川普新政 台灣經濟的新契機
- 鼓鼓籃球痴唱進HBL 夢想朝聖灌籃高手場景
- 學好媽媽的語言 吳繁榮獎助台灣之子
- 我反對北宜直鐵 臉書號召鄉親響應
- 安麗盃》擊敗「九球天后」 陳思明首摘后冠
- 〈熱門族群〉升息循環3月啟動 金融股進補
- 第87屆日內瓦車展重要秀車搶先看
- 史上最大／台大校園徵才 246廠商開2萬職缺
- 控歐巴馬竊聽 川普要求國會深究
- 《愛肝加油站》肝硬化者免疫力差 避免生食、吃草藥
- 穀界紅寶石 花蓮打造紅藜示範區
- 反興建掩埋場 龍船里自救會成立
- 芥菜一顆賣5元 菜農哀交個朋友啦
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 只要打通一面牆 逢甲夜市和水湳接起來
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：亞東關係協會 決更名為「台日關係協會」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分