李克強再彈一中 陸委會籲尊重台灣民主

2017-03-06

〔記者林良昇／綜合報導〕中國國務院總理李克強昨表示，堅持一中原則，維護九二共識，堅決反對和遏制台獨分裂活動，不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣分裂出去。陸委會則重申，中國大陸應尊重與理解台灣民主制度與民意基礎的政治核心，才能有助於開展互利雙贏的關係。

中國政府昨舉行第十二屆全國人民代表大會會議，李克強發表二○一七年政府工作報告，他表示，將深入貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，維護「九二共識」共同政治基礎，維護國家主權和領土完整，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，堅決反對和遏制台獨分裂活動，「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」。

李克強表示，要持續推進兩岸經濟社會融合發展，並為台灣民眾，尤其是青年在中國學習、就業、創業、生活提供更多便利措施，他也提到，兩岸人民要共擔民族大義，推動和平統一進程。

與去年度中國政府的對台工作方針相比，兩份報告都提到九二共識、反對台獨等，今年則加上了不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣分裂出去的主張。

中國國台辦主任張志軍昨受訪說，二○一七年兩岸關係的不確定因素、挑戰、風險明顯增加，但對台方針不會因為台灣局勢的改變而變化，將繼續堅持體現一個中國的九二共識，遏制台獨，並大力推動兩岸民間各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展。

陸委會則表示，政府對維護兩岸關係和平穩定發展的政策始終堅定不移，中國大陸在發展對台政策的過程中，必須掌握兩岸與區域情勢的動態變化，尊重與理解台灣民主制度與民意基礎的政策核心，才能有助於開展互利雙贏的關係，並有利雙方各自推動內部改革與發展。

陸委會呼籲中國大陸在推出攸關雙方民眾權益福祉的措施時，要真正以關懷人民幸福為先，降低政治的考慮與操作，同時透過兩岸溝通對話與合作，有效管控分歧與風險，才能真正照顧兩岸人民權益福祉。