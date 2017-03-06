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毒品處理危機 衝擊高層人事佈局

2017-03-06

記者羅添斌／特稿

空軍清泉崗基地毒品事件發生已逾兩週，真相至今不明，空軍對此事件的處理，事發時警覺不足，事發後未果斷處置，加上軍方首長提油救火，自己將一個「毒品事件」升級成「政治危機」，風暴所及，軍方高層人事佈局必定會受此震盪影響。

蔡英文總統執政已近十個月，軍方內部盛傳上將及國防部正副首長在內的高層，有可能會在五二○前夕進行調整。其中，空軍司令沈一鳴上將及副總長執行官蒲澤春上將，任現職已逾兩年，只要總統認為需要，隨時可以調整；參謀總長邱國正上將雖接任不久，但離六十四歲上將屆齡退伍的關卡僅有兩個月，如果總統未做特別安排，就有可能進行總長人事的更替。

軍政首長部分，國防部長馮世寬言行爭議頗多，多次以「一百分部長」自居，遭行政院長林全公開要他注意社會觀感；在清泉崗基地毒品事件後，國防部又牽拖其他部會下水，引發立委及各界的批評及揶揄，馮更因此向林全及法務、教育兩部部長致歉，提油救火之舉，讓朝野立委對其是否適任再記上一筆。

配合去年政權輪替，軍方在新任總統及國安會指導下，要在今年三月十九日前，依法提出四年期國防總檢討，國防部還要在四月份向立法院提出全新的軍事戰略報告，代表著蔡總統上任一年來在軍事政策上的政績，也是階段性任務的結束，對軍方高層來說，更是一項上任週年的軍事成效體檢，也是軍方高層人事佈局是否調整的重要指標。

軍方高層將領有職務任期及服役年限的限制，來來去去、上上下下本是常態，但對社會大眾而言，軍方因應突發事件，能否明快果斷的處置，帶給人民安心及信心，才是最為重要的關鍵，如果無法給出明快的交代，甚至是提油救火的烏龍演出，這種位居高層的軍事首長，還不如早早捲鋪蓋走人，以免拖累整個政府團隊。

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  • 清泉崗基地拾獲毒品事件疑雲未解。（記者李忠憲攝）

    清泉崗基地拾獲毒品事件疑雲未解。（記者李忠憲攝）

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標題：毒品處理危機 衝擊高層人事佈局


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