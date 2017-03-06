清泉崗涉毒案 427聯隊長自請處分

2017-03-06

〔記者羅添斌、李忠憲／綜合報導〕空軍清泉崗基地毒品事件延燒已兩週，外界陰謀論等傳言不斷，空軍昨下午在該基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，四二七聯隊長王德揚表示，因自認有損軍譽，責無旁貸，已向司令部自請處分，期許能儘速破案，依法嚴辦。

空軍政戰主任鄭榮豐對此表示，空軍將會在本週召開評議會，依王德揚應負責任，由評議委員做出裁決，並會持續檢討有關後續反毒作為，包括門禁檢查、法規修正等，相關調查報告也會儘快出爐。

外傳王德揚與黃姓士官督導長不和而傳出陰謀論，黃姓士官督導長昨也出席記者會，強調絕無與聯隊長不和，更沒有鬥爭。

四二七聯隊政戰主任施勝德表示，事發時在營官兵二三三○人，已完成二三二九人尿篩，一人因隔日請婚假出國，明天收假上班，最快可在八日前完成篩檢。

提報告扯其他部會 馮世寬道歉

此外，國防部長馮世寬二日為本案向立法院外交及國防委員會中提出的「國軍反毒具體作為專案報告」，將法務部一○四年度整理各部會尿液篩檢成果公布在報告中，頗有拖各部會下水之嫌。據指出，馮世寬當晚就向林揆道歉，並用政府首長LINE群組的方式，向法務部長邱太三、教育部長潘文忠表達歉意。

國防部發言人陳中吉昨強調，對於報告中不慎引用的資料，馮部長的確已向院長及兩位部長表達歉意。