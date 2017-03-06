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大學五大協進會聲明：不涉政治敏感議題承諾書

2017-03-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕一中承諾書風波延燒，五大公私立大專校院協進會昨共同聲明，強調非簽「一中承諾書」，而是不涉政治敏感議題。私立大學校院協進會理事長李天任說，學校希望兩岸學生多交流，高教也須接軌國際，但兩岸合作細節如何處理，仍盼官方給方針，將來若官方定調任何文字都不能簽，將遵照辦理，中生因此不來也沒辦法。

李天任表示，兩岸學術交流需良性互動，但因政治情勢不同，給予書面承諾書是權變方案，與台胞證概念雷同。

外界質疑若其他宗教、性別議題要求簽署是否照辦？恐難脫學術箝制爭議，對此，李則說不回答假設問題，目前確實可能僅中國有此問題。

教育部次長蔡清華表示，既定政策鼓勵兩岸大學交流，但學校也不該自我矮化、影響學術自由，目前仍須釐清各校簽署的承諾書樣態，已發文索取一○五年一月起各校簽署的文件，待兩週後釐清才能懲處，未來也將與陸委會討論，擬定方針供各校依循。

據了解，目前傳出的案例以中國浙江省的學校居多，如世新大學就因三所浙江學校要求而簽署承諾書，但也有個別學生要求書面承諾，如台科大有中生直接寄信給承辦人索取，索取理由都是若無相關書面承諾，將無法順利辦理來台證件。

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  • 私立大學校院協進會理事長李天任。（記者吳柏軒攝）

    私立大學校院協進會理事長李天任。（記者吳柏軒攝）

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