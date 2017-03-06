公教湧搶退潮 退撫基金黑洞擴大

2017-03-06

〔記者林曉雲、吳柏緯／台北報導〕軍公教退休人數逐年增加，在職人數卻現降幅，年輕軍公教負擔越重！

未來30年 政府估須負擔3.4兆元

「一○五年教育人員退撫舊制年資應計退撫經費精算報告」近日出爐，教育部表示，一○四年底已有十一萬多名教師領月退金，如維持現制，政府未來卅年須負擔教育人員退撫金估達一兆八千多億元，而最新統計去年搶退更增達六千七百多人，退休教師不斷增加；相對地，在職教師卻因少子化而減少，全國公立學校教師在一○四學年減少近三千人、僅剩廿一萬六千多人，其中國中小教師到一○九學年估將再減八千多人，如不加速年金改革，在職教師負擔將大增。

公務人員亦同，一○四年公務員退休人數近一萬兩千人，創近十年新高，但政府員額精簡及年輕人缺乏考公職意願，卅四萬公務員估未來恐再減三到五％。銓敘部精算，如維持現制，未來卅年政府須負擔公務人員退撫金為一兆六千多億元，意即公教相加將突破三兆四千多億元。

在職人數降 年輕軍公教負擔重

教部統計現有十一萬八千多名退休教師領月退金，其中約五萬人是近十年退休，從九十六年四千六百多人退休，去年增達六千七百廿八人。但提撥給退撫基金的在職教師卻在減少，統計一○三年全國專任老師約卅萬人，去年減到廿九萬四千多人，教育部更推估公立國中小教師到一○九學年將不到十三萬四千人，較一○四學年減少八千多人。

依現制估算，一一四年公教退撫給付將達最高峰，公教人員合計，政府將須給付一千四百多億元。銓敘部坦言，隨著退休人員增多、壽命變長，在職人員卻減少，年輕軍公教要面對的退撫基金黑洞恐更嚴重，破產也可能提前。

全教總籲切割處理 另立新基金

全教總理事長張旭政表示，現職公立教師廿一萬多人，退休教師十一萬多人，在職人數少於退休教師是很可能發生的，如不改革，原估公教退撫基金一一九年破產時間恐會提前，因此呼籲退撫基金應切割處理、另立新基金，並把減少十八％優存利率等改革省下的錢全挹注舊基金解決問題。

卅多歲國小教師鄭嘉偉表示，基金面臨破產，五十歲以下在職老師都受影響，特別是卅五歲以下教師還沒退休，基金恐就破產了，在職教師看不到未來，又憂心負擔加重，年金應另立一更完善新制，讓年輕教師看得到未來。