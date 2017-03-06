2017-03-06

三月十日是西藏（Tibet，圖博）抗暴五十八週年，流亡藏人與支持西藏追求自由的人士約五百人昨在北市東區舉行紀念遊行。高喊「西藏要獨立」、「西藏是西藏人的」、「達賴喇嘛要回家」等口號，遊行人士表示，希望有一天，可以一路走回西藏。

阿美族立委Kolas Yotaka及立委林昶佐、尤美女到場聲援。遊行總指揮在台藏人福利協會會長扎西慈仁強調，西藏人的目標，就是要跟達賴喇嘛一起回去西藏。（圖：記者黃耀徵，文：記者陳炳宏）