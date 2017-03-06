紀念西藏抗暴大遊行
2017-03-06
三月十日是西藏（Tibet，圖博）抗暴五十八週年，流亡藏人與支持西藏追求自由的人士約五百人昨在北市東區舉行紀念遊行。高喊「西藏要獨立」、「西藏是西藏人的」、「達賴喇嘛要回家」等口號，遊行人士表示，希望有一天，可以一路走回西藏。
阿美族立委Kolas Yotaka及立委林昶佐、尤美女到場聲援。遊行總指揮在台藏人福利協會會長扎西慈仁強調，西藏人的目標，就是要跟達賴喇嘛一起回去西藏。（圖：記者黃耀徵，文：記者陳炳宏）
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 乾薪醜聞罩頂 費雍堅不退選
- 用立普妥改製冠脂妥 偽藥工廠查到了／成本百餘元 暴利4倍
- 自由廣場》一紙承諾書 大學競爭力現形
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 社論》小心，別被大象踩到！
- 史前先祖 跳島大不易
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- 經典賽今開戰 宋家豪將抗荷
- 自由廣場》對高中校長主任大連署的不同意見
- 台東中小學聯運 3項破大會紀錄
- 川普控歐巴馬竊聽 眾院情報委員會要查
- 王道銀行 再推內科免費接駁車
- 3年種2200萬植栽 新北議員批灌水
- 家長提案撤換教材 1人附議就過了
- 福佑國道 「媽祖指定」搭紅斑馬
- 黃明志敢言不設防 遵母命不碰金正男話題
- 英核電廠除役 年預算千億
- 廖任磊完美1局 收服巨人監督
- 桃園》客家歌唱大賽 500多人拚海選
- 德國公開賽台灣「金包銀」周天成封王
- 《台北筆記》帶動產業發展新思維
- 自由共和國》鄭秀玲／川普新政 台灣經濟的新契機
- 鼓鼓籃球痴唱進HBL 夢想朝聖灌籃高手場景
- 學好媽媽的語言 吳繁榮獎助台灣之子
- 我反對北宜直鐵 臉書號召鄉親響應
- 安麗盃》擊敗「九球天后」 陳思明首摘后冠
- 〈熱門族群〉升息循環3月啟動 金融股進補
- 第87屆日內瓦車展重要秀車搶先看
- 史上最大／台大校園徵才 246廠商開2萬職缺
- 控歐巴馬竊聽 川普要求國會深究
- 《愛肝加油站》肝硬化者免疫力差 避免生食、吃草藥
- 穀界紅寶石 花蓮打造紅藜示範區
- 反興建掩埋場 龍船里自救會成立
- 芥菜一顆賣5元 菜農哀交個朋友啦
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 只要打通一面牆 逢甲夜市和水湳接起來
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：紀念西藏抗暴大遊行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分