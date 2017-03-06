國民黨無償取得日產後轉手 黨產會將追徵價額

2017-03-06

24日將辦聽證

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕行政院黨產會持續追黨產，除了四月要針對婦聯會召開聽證程序，三月廿四日還將針對國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得的國有特種房地產（日產房地）召開聽證程序。黨產會委員指出，這些房地絕大多數已經被國民黨移轉給第三人，部分則被政府徵收，國民黨更因土地被徵收獲利十二億多元，黨產會將針對這兩部分，向國民黨追徵其價額，還財於民。

「轉帳撥用」取得後移轉第三人或被政府徵收

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，在黨產會訴訟四連敗後，國民黨很歡迎黨產會拿出相關證據、文件，依法處理，不要只是光放消息，藉此轉移焦點。

被政府徵收房地 國民黨獲利逾12億

黨產會將追徵國民黨因政府徵收土地所獲得的「補償金」。黨產會委員指出，國民黨經轉帳撥用取得房地，部分在一九七○至一九九○年代被政府徵收，國民黨也因此獲得高達十二億多元的補償金。其中，國民黨一九九五年因台北車站旁「孫逸仙公園」土地被徵收，獲得六億多元補償金。

此外，國民黨自一九五七年至一九七○年代，將大批「轉帳撥用」所獲土地，移轉給他人來獲利，黨產會也將追徵其價額。黨產會委員表示，追徵的金額可能會以「移轉」當時最接近的土地公告現值來計算，但細節還要討論。

對國民黨轉帳撥用取得房地，行政院黨產小組二○○六年統計指出，國民黨轉帳撥用特種房地產坐落基地的總面積為一百廿四萬餘平方公尺，當時公告現值為六十二億四千多萬元。其中，「已移轉第三人所有土地」佔最多，有一百廿二萬多平方公尺，當時公告現值高達四十六億八千多萬元；「被徵收之土地」二千九百多平方公尺，「已拋棄所有權登記國有之土地」則有一萬六千多平方公尺。

「已移轉第三人所有土地」遍及台北、新竹、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、屏東，其中以台南白河竹子門段土地有三百多筆為最多、面積也最大。台南市議會就曾指國民黨未花一毛錢取得白河區金子農場土地，後又轉賣給農民獲利，要求國民黨歸還不當黨產。

國民黨：黨產會選擇性辦案

國民黨文傳會副主委胡文琦說，國民黨呼籲黨產會不要選擇性辦案，對於台灣綜合研究院、世界基金會、前總統李登輝之女李安妮成立的台中美國學校，也都應該調查。

此外，胡文琦又指出，由於黨產條例是規範民國三十四年後不當取得的黨產，國民黨希望黨產會可以去函中國大陸當局，調查國民黨在中國大陸的財產，不要打假球。