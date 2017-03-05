北柯南賴交流／南下探敵？柯文哲：想太多
2017-03-05
〔記者劉婉君、洪瑞琴／台南報導〕台北市長柯文哲昨率領市府一級主管到台南市，與台南市政府進行為期兩天的交流，由於之前外界傳言台南市長賴清德二○一八可能要到雙北競選，兩人之間的互動備受關注，有媒體詢問柯文哲此行是否為「探敵之旅」？柯文哲聞言笑答「想太多了！」
柯文哲到台南進行市政交流，當媒體問柯文哲，會不會當面請賴清德支持他競選連任，他先說了一聲「唉唷」後表示，與賴本來就是好朋友，此行主要就是市政交流。
柯文哲一行抵達台南市府時，賴清德親自接待，兩位具有醫師背景的直轄市長相見歡，不過由於柯文哲曾在電台受訪時爆料賴清德「想的是二○二○」，媒體追問柯「是否仍這麼想？」柯忙回應「能不能問別的問題」、「我現在想去上廁所」，閃避敏感話題。
柯文哲此行順道宣傳世大運，贈送賴清德相關紀念品，賴則回贈知名帆布包的客製化公事包，還有無米樂崑濱伯種的黃金冠軍米。
賴清德表示，這次柯市長率隊參訪有三項歷史第一，除了是柯市長首度正式率隊參訪南市，也是台灣北部政經首都、台灣南部文化首都，兩個首都交流；而柯市長為「外科」市長，他為「內科」市長，南北兩位內、外科醫師市長的交流，也是第一次。
柯文哲說，他當台北市長兩年多，希望改變政治文化，「對的事情做好，錯的事情不要做」，政治目標則為公務員是服務人民，「政府可靠、司法公平」，法律給人民遵守、警察抓壞人、監獄關犯法的人，目前為止，只有警察抓壞人這件事有達到，其他還有改進空間。
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