反制網路謠言 年改會官網設澄清專區

2017-03-05

〔記者曾韋禎／台北報導〕政府推動年金改革引發退休族群的緊張，以致網路謠言層出不窮，年改會網頁因此動用許多篇幅來澄清。年改會副召集人、政務委員林萬億苦笑，年改辦公室與他個人確實花很多時間在闢謠。

年改會網頁有個很吸睛的欄位，名為「重要輿情回應」，一點進去都是滿滿的「澄清稿」。最新的一篇是將網路流傳的軍人年改方案，打上大大的「假的」，搭配醒目、可愛的圖文，強調軍人具有特殊性，將單獨處理，其退休俸改革尚無任何方案。

製作真假對照表 破除謠言

在年改國是會議前，反改革者為集結抗議聲浪，網傳公務員將在年改後月領兩萬元、高官民代照領十八％優存。年改會也做出四列、兩欄的對照表，一一破除不實謠言。

至於網路謠傳前中研院長李遠哲領有近千萬元年金、年改排除卸任總統禮遇金、政務官退職金、政黨補助等情事，年改會都能以謠言與實情並列的方式，簡明駁斥。最重要的是，要把澄清稿做成適合在臉書、LINE轉傳的圖片，以便於在網路傳播。

林萬億表示，年金改革就在特定陣營的操弄下，夾雜真真假假的訊息，混淆視聽，光要從不同的網路平台掌握謠言，到一一澄清闢謠，就花了辦公室許多時間。因為放上年改會網頁的定稿還須經林萬億確認，許多澄清稿就是出自其手筆。

林萬億強調，未來政府推動不同的公共政策，一樣會面對滿滿的網路攻擊；應該推出一套系統，制度化地化解不實謠言對政府的負面影響。

民進黨立委李俊俋表示，這是改革必然要面對的過程，受到衝擊的族群因為緊張、惶恐而有不同的想像，加上現在的網路通訊實在太迅速了，只要有心人士刻意去操弄，就會在特定群體間廣為流傳。政府唯一能做的就是清楚、簡明地做出解釋，確實相當辛苦。

他認為，這類刻意造謠的行為已逾越言論自由，應盡可能地揪出造謠的源頭，予以法辦。