退役上將月領逾19萬 年改會：另案處理

2017-03-05

〔記者曾韋禎／台北報導〕根據國防部資料，將官的退休俸遠逾其他軍士官，上將的退休俸甚至高達二十萬元。年改會副召集人林萬億昨日表示，上將因比照特任官，未來年改時需要另外討論。民進黨立委蔡適應強調，不該迴避改革上將，否則會進一步擴大上將與其他軍階的差距。

避擴大差距 立委：不該迴避改革上將

根據年改會資料，退役軍職人員共十二萬一九四九人，平均月領四萬九三七九元（含月退俸及十八％優存利息）。國防部曾於年金改革委員會提供不同軍階的平均退休年齡、所得，其中，五二一名中將平均月領十一萬二五八四元、二○三五名少將十萬一一七四元、上校六萬九八一四元，而少校以降都低於平均數。

但相關資料卻獨缺上將（六十四人），軍方解釋，中將比照文官十四職等，上將就是比照特任官，計算退休俸不受最高三十五年之限；一級上將還是終身職，除非是要接任國防部長等文官，或有個人赴中等需求，才需辦理退伍。

由於服役年限超過三十五年，退役上將的退休俸所得替代率往往飆破百分之百；扁政府曾於二○○六年修正「陸海空軍退伍除役官兵退除給與及保險退伍給付優惠儲蓄存款辦法」，規定上將的軍保只能一次領回，不得辦理優存。

據國防部統計，現有六位退役一級上將，平均月領二十一萬四三一○元；五十八位退役二級上將，月領十九萬○五○○元。

對此，林萬億表示，軍人年改的部分，國防部已請國防大學政戰學院進行規劃，有提出不同的方案，但還要再處理得細緻一點。同時也要配合國防部的現職人力規劃，包括蔡總統曾提及的建立文職「國防事務官」，或透過人事費做為募兵制的財源，這已請人事總處共同研究。

不過，林萬億說，上將是比照政務官，所以自始就不是一般年改的對象，需要另外討論、處理。

立委蔡適應指出，即便是比照政務官，上將也不該迴避；否則中將以下在朝向六十％到七十％的所得替代率改革後，將進一步擴大上將與其他軍、士官的差距。