18％退場年限 軍公教將一致

2017-03-05

支領月退金者 18%最晚6年退場 第7年起歸零

〔記者李欣芳／台北報導〕對於軍人年金改革的修法方向，據透露，在總統府國家年金改革委員會的溝通下，國防部已可接受軍人十八％優存利率的改革方案將比照年改會所提公教人員改革腹案，也就是未來支領月退金的軍公教十八％的調降幅度與退場年限將一致，即最晚六年退場，第七年起歸零，也不排除退場年限再提前。

領一次退者 從首年12％逐年降至6％

至於軍公教領一次退者，年改會先前提出甲、乙兩案，甲案與領月退者相同，一樣是十八％第七年砍到零；乙案則是第一年降到十二％，第三年降到十％，第五年降到八％，第七年降到六％，目前確定統一採乙案。

軍人所得替代率 可望比公教稍高

國防部單獨規劃軍人退撫制度修法，向年改會提出甲、乙兩大包裹式改革腹案，積極爭取軍人比公教人員有更高的退休所得替代率，但年改會認為，兩大包裹式腹案設計太複雜，讓年改會難以抉擇，已要求國防部重擬，考量軍人職業的特殊性，年改會未來可望讓軍人的退休所得替代率比公教人員稍高。

至於十八％的改革，公教人員的改革腹案為退休公教人員支領月退休金者，其總額超出「基本生活保障（二萬五○○○元或三萬二一六○元）」，優存利率最晚分六年全數歸零（第一年降至九％、第三年降至六％、第五年降至三％、第七年降至零）。

軍方原本所提調降方案，與年改會公教人員十八％改革腹案的內容並不完全一致，其方案略優於公教人員，但對於軍方最初所提版本，府院決策官員不願透露。不過，年改會堅持軍公教十八％的調降方案要一致，這部分也與軍方趨近於共識。

年改會已大致規劃完成公教人員的年金改革腹案，並經召開年金國是會議徵求各界共識，考量軍人職業特殊性、退休年齡較早，蔡英文總統決定軍人的退撫制度設計由國防部單獨提出。

年金改革委員會副召集人林萬億表示，國防部日前向年改會所提的改革草案，確實要求軍人的退休所得替代率應比公教人員還高，不過因國防部所提草案分甲、乙各一整套的方案，其實有些內容可以考慮整併。

對於年改會對國防部所提改革腹案有意見，這是否代表國防部的草案被年改會退回？林萬億則說，這不是退回，而是希望國防部能提出國人可接受的改革腹案，並可保障軍人的退休生活權益。

林萬億表示，當前推動十八％的改革，軍公教改革的幅度應一致，不過，年改方案也要考量軍人服役的特性，當前中校以下者年資較短，領一次退者較多，國防部將再提改革草案。