18％退場年限 軍公教將一致
支領月退金者 18%最晚6年退場 第7年起歸零
〔記者李欣芳／台北報導〕對於軍人年金改革的修法方向，據透露，在總統府國家年金改革委員會的溝通下，國防部已可接受軍人十八％優存利率的改革方案將比照年改會所提公教人員改革腹案，也就是未來支領月退金的軍公教十八％的調降幅度與退場年限將一致，即最晚六年退場，第七年起歸零，也不排除退場年限再提前。
領一次退者 從首年12％逐年降至6％
至於軍公教領一次退者，年改會先前提出甲、乙兩案，甲案與領月退者相同，一樣是十八％第七年砍到零；乙案則是第一年降到十二％，第三年降到十％，第五年降到八％，第七年降到六％，目前確定統一採乙案。
軍人所得替代率 可望比公教稍高
國防部單獨規劃軍人退撫制度修法，向年改會提出甲、乙兩大包裹式改革腹案，積極爭取軍人比公教人員有更高的退休所得替代率，但年改會認為，兩大包裹式腹案設計太複雜，讓年改會難以抉擇，已要求國防部重擬，考量軍人職業的特殊性，年改會未來可望讓軍人的退休所得替代率比公教人員稍高。
至於十八％的改革，公教人員的改革腹案為退休公教人員支領月退休金者，其總額超出「基本生活保障（二萬五○○○元或三萬二一六○元）」，優存利率最晚分六年全數歸零（第一年降至九％、第三年降至六％、第五年降至三％、第七年降至零）。
軍方原本所提調降方案，與年改會公教人員十八％改革腹案的內容並不完全一致，其方案略優於公教人員，但對於軍方最初所提版本，府院決策官員不願透露。不過，年改會堅持軍公教十八％的調降方案要一致，這部分也與軍方趨近於共識。
年改會已大致規劃完成公教人員的年金改革腹案，並經召開年金國是會議徵求各界共識，考量軍人職業特殊性、退休年齡較早，蔡英文總統決定軍人的退撫制度設計由國防部單獨提出。
年金改革委員會副召集人林萬億表示，國防部日前向年改會所提的改革草案，確實要求軍人的退休所得替代率應比公教人員還高，不過因國防部所提草案分甲、乙各一整套的方案，其實有些內容可以考慮整併。
對於年改會對國防部所提改革腹案有意見，這是否代表國防部的草案被年改會退回？林萬億則說，這不是退回，而是希望國防部能提出國人可接受的改革腹案，並可保障軍人的退休生活權益。
林萬億表示，當前推動十八％的改革，軍公教改革的幅度應一致，不過，年改方案也要考量軍人服役的特性，當前中校以下者年資較短，領一次退者較多，國防部將再提改革草案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事
- 台南藝術節開鑼 「 洋娃娃」華麗踩街
- 市場小旅行 南郭國小學童︰太好玩
- 基隆開放磯釣 首假日湧113人
- 「興川吉」船長家屬控訴：緬甸變相收保護費 要外交部索賠
- 郁方老公駕千萬超跑挨撞
- 抒情王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 傅孟柏硬上溫貞菱 奉送事後藥
- 【大世界小葉片】你認識錫克人嗎?
- 險遭金酒翻船 台啤聽牌
- 《日本奧斯卡》宮澤理惠3度封后 妻夫木聰奪男配曬基情
- 富邦沙漠風暴 邪門一戰還傷了洋投
- 知高橋7日起施工 車輛改道
- 豪宅江南市場存廢 最慢6月決定
- 經典賽》4天後對台先發 南韓梁玹種4局0失分
- 〈生活停看聽〉黑白照片 濃濃懷舊感
- 台中辦花博 再爭取2020世界蘭花會議
- 內川聖一激賞王柏融 主動交換信物
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 星期專論》國民黨的美國朋友們
- 梅山汗路文化祭 虛擬實境採筍樂
- 禽流感重創 小本雞農業績掉3成
- 北市Open Green3年有成 3基地獲獎
- 自由廣場》學術歸學術 被統歸被統
- 三上悠亞周二撲台 爆AV處女作片酬
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 凶手驚爆／女友就要閨密死 叫我纏頸拖屍50米
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 不爽天海欺負閨密 文乃被爆拒同台
- 松山頭帶雙槍齊發 「超級高中生」爭霸不孤單
- 「想救更多人」 護理師下班當義消
- 《焦點評論》市民決定
- 肉攤老國手 八旬嬤拿菜刀控桌球
- 王子維強壓諶龍 德國羽賽與周天成爭冠
- 狠殺閨密4小時 蛇蠍女又獵新對象
- 川普反守為攻 控大選時遭歐巴馬監聽
標題：18％退場年限 軍公教將一致
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email