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中國三艘軍艦 通過台海南返

2017-03-05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍艦昨又接近我國周遭海域！中國南海艦隊所屬三艘驅逐艦、補給艦完成年度計畫性遠海長航訓練，昨上午先穿越宮古海峽，隨後自台灣海峽中線以西海域，靠中國沿海向西南航行，並於昨晚十時脫離我防空識別區。國防部表示，我方全程監偵，無特殊敵情，籲請國人安心。

國防部：無特殊敵情

這也是中國軍艦今年第二度自台灣海峽中線以西海域通過，中國「遼寧號」航空母艦與護衛軍艦今年一月十一日、十二日結束演訓後，自此海域北返。

國防部表示，解放軍海軍船艦三月二日在日本宮古島東南海域實施海空操演後，已結束年度遠海長航訓練，並於昨上午通過台灣海峽中線以西，靠中國沿海繼續向西南航行，昨晚脫離我防空識別區南返歸建。

國防部強調，中國軍艦通過時無特殊敵情，國軍依「經常戰備時期突發狀況處置規定」，採全程監偵與適當應處，護衛台海安定，確保國家安全，籲請國人安心。

國防部未進一步公布通過台海的中國軍艦資訊，不過，當中國十三架軍機三月二日通過宮古海峽，和中國海軍艦艇會合時，日本防衛省在當晚發布訊息，揭露長沙號、海口號飛彈驅逐艦及湘潭號飛彈護衛艦等三艦艦名與舷號，其中前兩者隸屬南海艦隊。

根據日本防衛省日前公布的資訊，如中國軍艦結束演訓，欲回到南海艦隊基地，只有兩條路線可走，其一為穿越宮古海峽後，自台灣海峽南下，其二為航經太平洋、巴士海峽。

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  • 繼中國「遼寧號」航艦今年初從台灣海峽中線以西海域北返後，中國南海艦隊所屬三艘驅逐艦、補給艦昨也沿此海域南返駐地。圖為「遼寧號」航艦。（路透檔案照）

    繼中國「遼寧號」航艦今年初從台灣海峽中線以西海域北返後，中國南海艦隊所屬三艘驅逐艦、補給艦昨也沿此海域南返駐地。圖為「遼寧號」航艦。（路透檔案照）

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