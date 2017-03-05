三千億預算 如何打「重層嚇阻」
記者羅添斌／特稿
中國軍費每年都大幅增加，今年更較去年成長七％，軍費已突破一兆元人民幣；相對於中國動用鉅額軍費擴充軍備，台灣的國防預算卻在三千億元額度上停滯不前。國防部長馮世寬日前宣示要以「重層嚇阻」軍事戰略，攔截甚至消滅敵軍的攻擊，但要以三千億元達到「重層嚇阻」的目標，恐怕是難上加難。
馮世寬爭取四千億被打回票
中國去年的軍費為九五四三億元人民幣，今年成長率達到七％，也代表著今年軍費將達到一兆二一一億元人民幣，換算為台幣後約達四兆五千餘億元，為我國年度國防預算三二一七億元的十四倍之多，而這個數字尚不包括中國隱藏在其他項目的軍費。
我國國防預算長期在三千億元上下打轉，馮世寬去年曾誇稱要爭取國防部年度預算可達四千億元，最後卻是被行政院打回票，預算額度僅僅小幅增加；再以三千兩百億元的年度國防預算分析，光是人員維持費的比率就達到快五十％，可以想見，軍事作業維持及軍事投資的比重自然受到排擠而壓縮。
軍方即將正式提出新的軍事戰略，並且要將現有的「防衛固守，有效嚇阻」，調整為「防衛固守，重層嚇阻」。馮世寬日前在立院解釋「重層嚇阻」時表示，遭遇攻擊時並非僅「一層層防衛」，而是「一層層消滅（敵人）」；若中國發起攻擊，那我方就不再是守勢，會轉為「積極防衛」，保衛國家安全，例如愛國者三型飛彈部署東部、研發新型武器，都是「重層嚇阻」規劃的一環。
中國軍費每年大幅增加，近年更是大動作進行海空軍的長程遠訓，軍力已突穿第一島鏈，甚至進逼第二島鏈防線，其戰機、軍艦多次繞台演訓，對我國安全防衛造成極大的壓力。面對中國龐大且針對性的軍事威脅，台灣區區三千億元的國防預算，想要達到「重層嚇阻」甚至是消滅敵人，就現實面而言，困難度極高。
國防預算編列勿再微幅調整
台灣近十年來的經濟發展不如預期，國家財政困難，是國防預算難以成長的主要因素，但政府對國防預算的編列架構，每年都是沿襲前一年的架構進行微幅調整，這種編列方式本來就無法有效因應中國軍力的快速成長。
蔡政府以及屢以「一百分部長」自誇的馮世寬，若想拿出有效因應中國軍事威脅的具體辦法，就應該將國防預算的編列，回歸「零基預算」來思考；也唯有如此，台灣國防預算及軍力，才能有全新風貌的一天。
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標題：三千億預算 如何打「重層嚇阻」
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