抗衡中國 退將籲構想未來戰爭模式
軍方盼能增加預算 研製新一代機艦
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國防預算逐年增加，今年首度突破一兆元人民幣大關，並持續擴充軍備，已對台灣在內的鄰國造成壓力。軍方高層昨指出，若兩岸發生戰事，以台灣海、空軍素質與防空飛彈數量而言，可擋住第一波攻擊，但仍需適度增加軍費、落實國防自主政策以應敵情，特別希望能適度增加預算，投入新一代戰機、軍艦等研製。
不過，有退役將領直言，國防部雖一直強調「重層嚇阻」、「不對稱戰力」的軍事戰略，但至今僅看到文字上的變化，需有更細緻的做法，跳脫現今戰略思維，構想未來戰爭模式，並著重軟體研發與人才培育，而非一味地和中國拚硬體。
國防部發言人陳中吉表示，國防部會持續關注此事未來發展，做好戰備演訓、國防自主政策，並落實自我防衛機制，建立國人信心。
中國今年的軍費約達一兆兩百一十一億元人民幣，約為台幣四兆五千八百億元；而我國今年度國防預算為三千兩百一十七億元台幣，中國今年軍費為我國國防預算的十四倍之多。
軍方高層分析，中國不斷調升軍費，發展航艦戰鬥群、新一代軍機、軍艦研發與服役有關，且軍備水準也不斷進步。
軍方高層指出，中國解放軍近年來進步很多，雖目前可能著眼於南海、釣魚台等爭議區域，防範對象以美國、日本為主，但若兩岸不幸爆發戰爭，只要落實既有政策，對中國仍有一定遏止作用。畢竟我國防空飛彈、戰機等數量及質量足夠，海、空軍有一定戰力，擋住第一波攻擊沒有問題；不過，台灣國防預算仍需保持一定規模。
中國公開軍費4.5兆 隱藏預算更龐大
軍方官員強調，雖中央部會年度預算由行政院視整體財政狀況而定，但站在國防部的角度，還是希望能適度增加預算，投入新一代戰機、軍艦等研製，除充實國防，亦可在承平時期帶動國內產業發展與經濟成長。
有退役將領指出，中國具備核子打擊武器、航艦戰鬥群，新一代軍艦更像「下餃子」般陸續服役，無論官兵人數、軍備數量、維管成本都相當可觀，公開預算卻僅台灣國防部十四倍，「怎麼可能？」他進一步指出，中國國防預算最令人難以捉摸之處，在於隱藏預算，部分研發預算甚至編在學校或其他單位，和我國民主化以前狀況相似，「根本看不出來放在哪裡。」
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