卡爾文森號巡南海 確保航行自由
2017-03-04
美國卡爾．文森號航母打擊群正在南海巡弋，美國海軍三日特別安排媒體視察巡弋情況，指揮官齊爾比少將（James Kilby）在艦上接受訪問時強調，美國將繼續巡邏南海，以確保在爆發主權爭議的相關區域航行與飛航的自由。他說：「我們將繼續證明國際海域就是人人都可航行、都可進行商業運輸的海域。」卡爾．文森號上月十八日開始在南海展開「例行任務」，上次其部署在西太平洋是在二○一五年美國與大馬展開海空聯合軍演之時。齊爾比發表上述保證前，有報導說中國將在其建造的島礁上部署飛彈防禦系統。（路透）
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