司徒文︰川普重貿易 台應主動與美談判

2017-03-04

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會前處長司徒文昨表示，美國總統川普的商人心態對台灣來說是有利的，台灣應該積極把握機會、主動與美國展開談判。司徒文說，台灣需了解貿易是川普最在意的問題，若希望和美國改善貿易、達成協議，就應該拋去保護主義，有所讓步妥協。

司徒文昨受邀出席「美國川普時代來臨、重組世界秩序—台灣的危機或契機？」研討會，與國民黨立委許毓仁、民進黨立委蕭美琴等人，針對台美間在川普上任後可能面臨的問題與困境進行討論，現任美國在台協會處長梅健華夫人也出席與會。

司徒文在座談中數度提到美豬進口問題，他表示，美國總統川普「就是在賣東西」，台灣應好好把握機會與美國展開談判，而台灣若想改善與美貿易關係、達成自由貿易協議，就應該拋去保護主義。司徒文舉例，台灣農產品佔台灣GDP不到一％，而十七％的GDP則來自貿易，台灣應該了解自身利益來自何方，如今連日本、南韓都開放美豬美牛進口，他不理解為什麼台灣不讓「沒有造成美國人問題」的美豬進口。

司徒文說，做為一個台灣的朋友，台灣應該理解美豬美牛的進口也是美國的內政問題。川普支持者多半來自中西部的農業地區，他必須要對選民有所交代。司徒文強調，台美之間要達成協議，但前提是任何協議都應該要讓步、要妥協，「這就是商業模式運作的方式。」

司徒文也分析，多數川普任命的高階官員，過去的亞洲經驗大都集中在中東、阿富汗等恐怖主義密集之處，與台灣較無相關，加上川普個人對台灣沒有任何經驗與情感連結，台灣應加強在美國華盛頓的遊說團體，才能與中國為之抗衡。