俄使長袖善舞 縱橫華府
2017-03-04
〔編譯張沛元／綜合三日外電報導〕美國川普政府接連爆發白宮幕僚與內閣閣員企圖掩蓋曾與俄羅斯高官接觸的爭議，其中最大共同點之一與主要關鍵，正是指標人物俄羅斯駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）。
從八○年代的前蘇聯駐美官員、俄羅斯駐比利時大使兼駐北約代表，到俄羅斯副外長，基斯利亞克在○八年以大使身分重返華府，上任之初經常在俄羅斯大使館、大使官邸，與馬里蘭州俄羅斯別墅宴客，外交政策專家、五角大廈官員、記者與國會助理都是座上賓。基斯利亞克努力深入美國政府並與各界培養關係，令曾接受招待的美國前駐俄羅斯大使麥佛爾印象深刻—基斯利亞克努力社交與款待，「但總帶有政治目的」。
聰明與專業是美俄外交界對基斯利亞克的一致看法。儘管待人誠摯又笑容可掬，舉止也不像頂頭上司俄羅斯外長拉夫羅夫般咄咄逼人，但現年六十六歲、擁有數十年外交經驗的基斯利亞克絕非省油的燈。
但無論如何，華府已今非昔比；據傳他近日內就會離開華府。可能會接替上個月在任內驟逝的丘爾金，出任俄羅斯駐聯合國大使。
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