力挺司法部長塞森斯 川普批民主黨人獵巫

2017-03-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國司法部長塞森斯隱匿大選期間兩度會見俄羅斯駐美大使的爭議持續發酵，美國總統川普二日力挺塞森斯，說他是「誠實的人」，並抨擊民主黨人要他立即下台的呼聲是「全面獵巫」行動。民主黨人指控塞森斯在參院任命聽證會上作偽證，要求指派獨立檢察官就相關事件展開調查，不過兩名前聯邦檢察官透露，要證明該案涉偽證，難度「非常、非常」高。

紐時︰川普女婿也見俄使

在華盛頓郵報一日揭露上述爭議後，紐約時報二日又緊接踢爆去年十二月，當時的候任國安顧問弗林與川普的女婿兼白宮資深顧問庫希納，在紐約川普大樓與俄羅斯大使基斯利亞克會面二十分鐘。報導說，在川普的核心圈中，弗林顯然是基氏的主要洽談者。兩週前，弗林已因為相關爭議去職。

白宮發言人希克斯二日證實這場會面，並強調庫希納時常會見外國代表，迄今已與二十多名外國領袖及代表會面。紐時指出，儘管政權交接官員與外國官員會面並無不妥，但在俄羅斯干預大選問題正遭調查之際，這種會面實屬敏感。報導說，去年十二月的會見正值歐巴馬政府準備對俄羅斯實施制裁之際，顯然候任的川普政府同時間透過與基氏接觸，安撫莫斯科。

塞森斯︰迴避所有選戰調查

塞森斯二日駁斥所有指稱他在參院任命聽證會上，意圖對他與基氏會面進行誤導的臆測，不過承認他應對自己的證詞更加謹慎，他表示：「我應該放慢下來，並說：『我確實與一名俄羅斯官員會面數次』。」他澄清，他並非代表川普競選團隊與基氏見面，而是以參議員身分會見他。不過，他在數名同黨同志施壓後宣布，決定迴避所有有關俄羅斯干預美國總統選戰的調查。

在被詢塞森斯是否應迴避調查，川普說：「我不認為。」他表示，他不知道塞森斯去年七月、九月會見基氏，並抨擊民主黨人做得太過火。他說，塞森斯沒有說錯話，雖然他可以陳述得更精確，但顯然這非蓄意。