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揚軍威 川普︰航母增至12艘

2017-03-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕川普二日在國防部長馬提斯陪同下，登上海軍新一代核動力航艦「福特號」宣示，為了宣揚國威與投射美國權力，要為美軍增添更多船艦和飛機，將把航空母艦從目前的十艘增至十二艘。紐約時報揶揄，川普把該國排水量十萬噸的最先進航艦「福特號」充當廣告背景，推銷他打算新增五四○億美元（約一．六八兆台幣）國防預算擴充軍力的計畫。

登福特號宣示擴軍 紐時揶揄拍廣告

「福特號」之大令川普讚嘆，他形容為「四．五英畝（一．八二公頃）的戰鬥力和美國主權下的領土，無可匹敵」。他表示，這是美國國力值得紀念的一刻，這將提供保障和平所需的力量。他不忘強調，「但願我們無須動用『福特號』的力量，若有必要，（敵人）他們可就有大、大麻煩」。在甲板下透過大銀幕聽演說的水兵對這番話報以熱烈歡呼。

川普本週才說，為彌補「耗損的」美軍，擬展開美國史上最大規模擴軍計畫，二日又在維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）市表示，「我們將很快擁有全球最精良的裝備…還將給予我軍預防戰爭所需工具」，若有必要將不惜一戰，且我們只會打勝仗。他還說，海軍和其他軍種得擴充且現代化，也要精打細算，「用較少的錢造同樣的艇、造相同的船、造一樣的飛機」。

耗資402億 打造出最大最先進航艦

如同他在選戰時的說法，川普對艦上官兵說：「值此紛亂之際，我國海軍規模卻是一戰以來最小。」即將服役的「福特號」為美軍新一代「福特級」航艦的第一艘，耗資達十二．九億美元（約四○二億台幣），建造經費超支且進度落後，今年將成為美國最大、科技最先進且最強的軍艦，也是該國第十一艘航艦，可望容納約二千六百名船員，而第十二艘「甘迺迪號」則尚未造好。

現有十艘中，屬一九七五年服役的「尼米茲級」航艦第一艘「尼米茲號」最「高齡」，隨著「尼米茲號」預定二○二五年左右退役，海軍欲確保在此之前，有汰換「尼米茲號」的新艦打造中。

自七○年代起，美國海軍船艦數量開始減少，截至去年十二月，現役約二七五艘，除十艘航艦外，還有廿二艘巡洋艦、六十三艘驅逐艦、十一艘兩棲突擊艦及六十八艘潛艦，其中十四艘潛艦可發射核彈。

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  • 川普二日登上美軍新型航艦「福特號」，由於他曾在越戰期間有五度設法緩徵逃避兵役的紀錄，因此其穿著軍用飛行夾克搭一頂海軍上將帽的打扮激起部分美國退伍軍人憤怒。 （法新社）

    川普二日登上美軍新型航艦「福特號」，由於他曾在越戰期間有五度設法緩徵逃避兵役的紀錄，因此其穿著軍用飛行夾克搭一頂海軍上將帽的打扮激起部分美國退伍軍人憤怒。 （法新社）

  • 美國海軍新一代核動力航艦「福特號」。（法新社）

    美國海軍新一代核動力航艦「福特號」。（法新社）

  • 圖為他飛行夾克上所繡的「三軍統帥唐納．Ｊ．川普」字樣。 （法新社）

    圖為他飛行夾克上所繡的「三軍統帥唐納．Ｊ．川普」字樣。 （法新社）

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