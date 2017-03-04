揚軍威 川普︰航母增至12艘

2017-03-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕川普二日在國防部長馬提斯陪同下，登上海軍新一代核動力航艦「福特號」宣示，為了宣揚國威與投射美國權力，要為美軍增添更多船艦和飛機，將把航空母艦從目前的十艘增至十二艘。紐約時報揶揄，川普把該國排水量十萬噸的最先進航艦「福特號」充當廣告背景，推銷他打算新增五四○億美元（約一．六八兆台幣）國防預算擴充軍力的計畫。

登福特號宣示擴軍 紐時揶揄拍廣告

「福特號」之大令川普讚嘆，他形容為「四．五英畝（一．八二公頃）的戰鬥力和美國主權下的領土，無可匹敵」。他表示，這是美國國力值得紀念的一刻，這將提供保障和平所需的力量。他不忘強調，「但願我們無須動用『福特號』的力量，若有必要，（敵人）他們可就有大、大麻煩」。在甲板下透過大銀幕聽演說的水兵對這番話報以熱烈歡呼。

川普本週才說，為彌補「耗損的」美軍，擬展開美國史上最大規模擴軍計畫，二日又在維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）市表示，「我們將很快擁有全球最精良的裝備…還將給予我軍預防戰爭所需工具」，若有必要將不惜一戰，且我們只會打勝仗。他還說，海軍和其他軍種得擴充且現代化，也要精打細算，「用較少的錢造同樣的艇、造相同的船、造一樣的飛機」。

耗資402億 打造出最大最先進航艦

如同他在選戰時的說法，川普對艦上官兵說：「值此紛亂之際，我國海軍規模卻是一戰以來最小。」即將服役的「福特號」為美軍新一代「福特級」航艦的第一艘，耗資達十二．九億美元（約四○二億台幣），建造經費超支且進度落後，今年將成為美國最大、科技最先進且最強的軍艦，也是該國第十一艘航艦，可望容納約二千六百名船員，而第十二艘「甘迺迪號」則尚未造好。

現有十艘中，屬一九七五年服役的「尼米茲級」航艦第一艘「尼米茲號」最「高齡」，隨著「尼米茲號」預定二○二五年左右退役，海軍欲確保在此之前，有汰換「尼米茲號」的新艦打造中。

自七○年代起，美國海軍船艦數量開始減少，截至去年十二月，現役約二七五艘，除十艘航艦外，還有廿二艘巡洋艦、六十三艘驅逐艦、十一艘兩棲突擊艦及六十八艘潛艦，其中十四艘潛艦可發射核彈。