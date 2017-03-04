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閨密誘殺 小模遭性侵勒斃

2017-03-04

接案結怨 謊稱外拍設死亡陷阱

〔記者邱俊福、許國楨／綜合報導〕蛇蠍女模梁思惠與同行閨密陳姓女模，曾因外拍接案而不愉快，梁女竟勾結性侵通緝犯男友程宇設下死亡陷阱，假藉外拍將陳女誘到台北市一棟大樓的廢棄地下室，由程男性侵、勒殺陳女；令人髮指的是，梁女居然拿手電筒在旁打燈，冷血旁觀血腥殘忍的過程。

兩嫌辱殺陳女後南下台中「度假」，但只逃亡一天就落網，被依強盜殺人、妨害性自主、偽造文書罪送辦，士林地檢署訊後聲押禁見。

廿二歲的梁女假好心，介紹廿四歲的男友程宇約陳女外拍廣告，雙方用LINE敲定，一日下午在北市八德路四段一棟住商混合大樓的四樓樓梯間外拍，酬勞一萬五千元。

通緝犯男友下手 梁女協助虐殺

廿四歲陳女抵達後，程嫌卻說，想換往別處外拍，藉口車在地下室二樓的停車場，這棟大樓的地下一樓是閒置的廢棄商場，與地下室二樓都無燈光，須由梁女在後用手電筒照路，陳女不知踏進死亡陷阱。

程嫌供稱，原計劃在梁女關掉手電筒時，他趁機偷走陳女手機，但陳女發現並尖叫，他遂掐她頸並性侵，因陳女又尖叫，被他徒手掐死，再用她的皮包肩帶勒頸，拖往其他房間棄屍，並為屍體穿妥外衣褲，梁女則取走陳女的皮包，將她的內衣褲棄置附近。

被害人手機丟飯店 姊來電曝光

兩嫌持陳女信用卡盜刷買車票，搭高鐵到台中，投宿長榮桂冠飯店，期間，陳姊多次撥手機找陳女，兩嫌用陳女的LINE回應「我累了，想睡覺」，陳姊不信，向新北警方報案。

二日上午八時許，程嫌將陳女手機棄置飯店員工電梯旁備品間的垃圾桶，陳姊頻頻來電，員工聽到手機鈴聲接聽應答，陳姊大驚，馬上趕往台中報警。

警方等兩嫌下午退房時逮人，在房內垃圾桶找到陳女的身分證、健保卡，並查出程嫌送梁女的手錶是死者的，隨後突破程嫌心防，在廢棄商場的牆壁夾縫尋獲屍體。

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  • 程嫌在飯店櫃檯前的身影被監視器錄下。（記者許國楨翻攝）

    程嫌在飯店櫃檯前的身影被監視器錄下。（記者許國楨翻攝）

  • 梁姓女嫌（左）去年還出席陳姓女子生日會，兩人臉貼臉合照。（記者陳薏云翻攝）

    梁姓女嫌（左）去年還出席陳姓女子生日會，兩人臉貼臉合照。（記者陳薏云翻攝）

  • 女子梁思惠涉嫌與通緝犯男友程宇設局，以有外拍約陳姓女模到北市一棟大樓廢棄地下室，性侵、劫財、殺人、棄屍。（記者陳恩惠攝）

    女子梁思惠涉嫌與通緝犯男友程宇設局，以有外拍約陳姓女模到北市一棟大樓廢棄地下室，性侵、劫財、殺人、棄屍。（記者陳恩惠攝）

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