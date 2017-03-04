退將赴中言行 林全：應適當規範

2017-03-04

〔記者呂伊萱、周敏鴻／綜合報導〕行政院正研擬修改兩岸人民關係條例，若退將赴中損及國家尊嚴，最重將取消終身俸。行政院長林全昨指出，退將與退休高階政務官是指標性人物，言行不能損及國家利益，適當規範是應該的。

不會實行不合理的限制

政院擬修改「兩岸人民關係條例」，加強對退將、政務官赴中之規範，若其言行有損國家尊嚴，將可罰五十萬到三百萬元，最重甚至能取消終身俸。

民進黨立委何欣純在總質詢時肯定政府的修法方向，但要如何面對反對者質疑此規範有限制言論及人身自由之虞？

林揆答詢指出，政府不會限制言論自由或人身自由。但他強調，包括自己在內，退役高階將領與高階政務官，離開公職後在國家領導階層「仍然是指標性人物」，言行應不能損及國家利益，以此精神來說「給予適當規範是應該的」，政院也不會實行不合理的限制。

對於上述修法方向，國民黨主席洪秀柱受訪表示，現有的法律已經有所規範，再修法是很過分的事情，政府不要鎖定特定目標、無限上綱，這是不對的。