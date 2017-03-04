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黑道滋擾集遊 警署治平專案嚴辦

2017-03-04

〔記者劉慶侯／台北報導〕警政署針對國內黑幫份子或特定相關團體，不斷假借各種名義，以暴力滋事手段介入合法集會遊行及公聽會，已指示各警察單位依現場蒐證立即究辦，另將啟動治平專案程序檢肅、取締。

警政署表示，近期國內許多政治相關活動，均發現有黑道幫派隱身陳抗人士中，尤其在人潮聚集的「故宮」、「台北一○一」、「西門町」等地，故意以暴力進行滋擾，影響集會活動進行，已引起警方高度重視。

警政署表示，目前已要求各單位如發現有黑幫介入滋擾合法集會遊行活動，需立即嚴正執法，並依規定陳報列管，涉及刑事不法部分，依組織犯罪從嚴究辦。

同時，警政署已研析相關行為態樣及適用法令，包含刑事不法、行政不法等，轉發各單位執法參考，即時有效約束，防制危害及滋擾情事發生。

警政署也主動聯繫立法院各黨團辦公室，各黨團在各地若有相關活動，可事先知會警政署，再由警政署責成各轄區警察機關提供協助，確保活動順利及人員安全。

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  • 警政署表示，近期國內許多政治相關活動，均發現有黑道幫派隱身陳抗人士中。圖為愛國同心會成員日前於西門町與獨派人士肢體衝突。（圖擷自吳萬福拍攝之影音）

    警政署表示，近期國內許多政治相關活動，均發現有黑道幫派隱身陳抗人士中。圖為愛國同心會成員日前於西門町與獨派人士肢體衝突。（圖擷自吳萬福拍攝之影音）

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相關關鍵字： 暴力滋事 治平專案 警政署 黑道
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標題：黑道滋擾集遊 警署治平專案嚴辦


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