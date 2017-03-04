黑道淪中國第五縱隊 立委主張外患罪論處

2017-03-04

〔記者曾韋禎／台北報導〕中華統一促進黨總裁張安樂之子張瑋因率眾前往機場抗議香港眾志秘書長黃之鋒訪台，檢方昨依妨害公務罪起訴。民進黨立委王定宇指出，民進黨重新執政後，屢見背後有中國勢力的組織假陳抗之名，行滋擾之實，他已提出「刑法部分條文修正草案」，類似行為未來將以外患罪論處。

王定宇提案修法

王定宇表示，現在陳情抗議的樣貌有兩種，一是真正的陳抗，呈現國內的不同意見，另外就是來自境外指揮，偽裝成陳抗；在年金改革、日本食品、二二八新書發表會、蔣介石銅像存廢、香港民主人士來台，都會看到同一群人來「陳抗」，他們的興趣還真是廣泛到包山包海，其實他們的目的就是要滋擾台灣社會。

王定宇引述美國媒體以往的調查指出，中共國安部第四局，也就是台港澳局，就曾直接牽線國安部長與台灣的黑幫首腦會面，每年資助五百萬到三千萬元人民幣給台灣的特定組織，用以滋擾台灣社會。

他認為，國安局或調查局一定都會掌握相關資料，就該適時對外揭露，讓國人瞭解中國意圖顛覆台灣社會的惡劣行徑。

對於如何防範被形容為「第五縱隊」的中國在台潛伏人員，王定宇表示，他已經提出「刑法部分條文修正草案」，將「外患罪」中的「外國」擴大為「外國或敵人」，且將「敵人」定義為，與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體。

王定宇解釋，中國除透過武力威脅台灣，還不斷藉由間諜在台進行各種破壞活動，確實是台灣唯一的「敵國」；只是司法實務仍將其視為「大陸地區」，而無法以外患罪論處。只要完成修法，類似由中國遙控的黑道行為，皆能透過外患罪來追究，徹底解決。

民進黨立委李俊俋指出，這些滋擾台灣社會的行動，背後有來自愛國同心會、統一促進黨等登記有案的社團，政府可以追查其資金來源；還有來自網路上的「藍天行動聯盟」等群組，亦能找出發起人。

李俊俋表示，這些都是有組織性、系統性的犯罪行為，是國安層級的重大議題，包括警政署、調查局、國安局都應全面動起來。